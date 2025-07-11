CRIF و IBM
واجهت CRIF، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعلومات، تحديًا كبيرًا مع تزايد استهلاكها للخدمات السحابية بسرعة. أصبحت إدارة التكاليف عبر العديد من المزودين، مثل أمازون وأزور، معقدة بشكل متزايد، مما أدى إلى ضغوط مالية وعدم كفاءة تشغيلية. شكّل الافتقار إلى آليات مركزية وشفافة للتحكم في التكاليف واستردادها خطرًا يتمثل في حدوث خسائر مالية غير منضبطة وأعاق قدرتهم على الابتكار بتكلفة فعالة. تطلب هذا الوضع حلًا عاجلاً لمنع الكوارث المالية المحتملة وضمان النمو المستدام.
Massimo Gentilini, المدير التقني للشركة في CRIF، يوضح قائلاً: "فواتير مزود الخدمة السحابية مفصلة ولكنها معقدة للغاية، لذا فأنت بحاجة إلى أداة توفر ملخصًا مفهومًا وبسيطًا وشفافًا مثل ™IBM Apptio."
قامت CRIF بدمج منصة ®IBM® Cloudability في أنظمتها الحالية لمعالجة تحديات إدارة تكاليف السحابة الخاصة بها. يأتي حل Cloudability ضمن محفظة IBM Apptio® FinOps وتتميز بميزات تخصيص متقدمة، مثل التعيينات الذكية، لتوفير رؤية مركزية لتكاليف الأدوار المختلفة عبر الأعمال. يتضمن Cloudability لوحات معلومات وتقارير سهلة الفهم توضح تفاصيل دقيقة لتكاليف مُصممة خصيصًا لمختلف الأطراف المعنية في جميع أنحاء الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع CRIF تحسين مواردها السحابية بفعالية وتحديد مجالات الهدر المحتملة باستخدام توصيات التحسين القوية وسهلة الاستخدام التي توفرها.
ويوضح السيد Gentilini قائلاً: "أدركنا أنه كان علينا استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الكفاءة في العمليات والأنظمة وكتابة التعليمات البرمجية، كل ذلك في مرحلة كانت فيها الأمور تتغير بسرعة كبيرة ولم يكن من السهل تكييف الموارد." عملية التنفيذ تضمنت تحميل البيانات من AWS و Microsoft Azure، والتكامل مع Active Directory لتسجيل الدخول الموحد، وتدريب شامل للمستخدمين. أدت الشراكة مع IBM إلى تحقيق إنجازات مهمة، حيث قامت بحل المشكلات المالية الفورية لـ CRIF ووضعتها في مكانة مناسبة للنمو والابتكار المستقبلي.
بعد التحول، شهدت CRIF تحسنًا كبيرًا في كفاءتها المالية والتشغيلية. استثمارنا في Cloudability أدى إلى تخفيض بنسبة 30% في تكاليف الحوسبة السحابية خلال ستة أشهر، مما حقق وفورات كبيرة وعزز الشفافية في الإنفاق السحابي. وبفضل هذا التحسين، تمكنت CRIF من تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، ودعم مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتحسين عملية اتخاذ القرارات المالية بشكل عام.
يقول السيد Gentilini: "لقد مكنتنا Cloudability من إدارة تكاليف السحابة بشكل أكثر فعالية، مما قلل الهدر وحسّن استخدام الموارد، وهذا بدوره عزز كفاءتنا التشغيلية بشكل كبير." وباعتبارها أحد المتعاونين المُستمرين، تواصل IBM دعم CRIF في رحلتها نحو النمو المستدام، مما يساعد على ضمان بقائها في طليعة الابتكار التكنولوجي وإدارة التكاليف.
تأسست عام 1988 ومقرها في بولونيا بإيطاليا، CRIF هي مزود عالمي لخدمات معلومات الائتمان ومعلومات الأعمال والحلول المالية الرقمية. تعمل CRIF في أكثر من 50 دولة، وتخدم المؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات، وتساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال البيانات والتحليلات. مع ما يقرب من 2700 موظف وإيرادات سنوية تتجاوز 500 مليون يورو، تلتزم CRIF بالابتكار والامتثال والتمكين المالي.
يمكنك التحكم في تكاليف السحابة وإدارتها باستخدام IBM Cloudability.
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