الصفحة الرئيسية
Case Studies
شركة KIO Spain
تقدِّم KIO Spain حلولًا توفر المتانة والأمان والأداء المتميز مقارنةً بالبدائل الأخرى في السوق؛ ولذلك تعتمد على IBM Power التي تقدِّم تقنية رائدة.
أصبح مفهوم السحابة شائعًا للغاية في الوقت الحالي، ولكن منذ بضع سنوات، لم يكن العملاء واثقين من القيمة التي تقدِّمها. ولم يكن الانتقال من النموذج المحلي إلى السحابي، دون وضوح بشأن مرونة الحلول من الناحية الاقتصادية ومن حيث النمو، مقنعًا بشكل كبير.
منذ ثماني سنوات، سَعَت شركة KIO Spain، المتخصصة في خدمات IaaS للبنى التحتية الحيوية، إلى التميز من خلال التركيز على التخصص والتوافر والجودة، وكانت لديها محفظة خدمات محدودة ولكنها واسعة بما يكفي لتمكين العملاء من اختيار وتوزيع أحمالهم على البنى التحتية الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم. ومع ذلك، بالنسبة إلى العملاء الذين لديهم أعباء عمل SAP كبيرة، كانت اقتراحات KIO Spain مرتبطة بخوادم IBM Power، ما قدَّم لهم قيمة مضافة في عرضها المتنوع لخدمات السحابة، وذلك بفضل الأداء الذي توفره وبسبب تمكين العملاء من مطابقة استئجار الأنظمة (استنادًا إلى حجم الذاكرة) مع وتيرة المشروع نفسه.
مرَّت 7 سنوات منذ أن بدأت KIO Spain العمل مع IBM، ومنذ ذلك الحين، كان أفضل ما يميز خدمات الشركة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات المهمة للغاية هو تقديم عرض توضيحي لحلول IBM Power عبر أحد المدمجين. يُتيح هذا الاختبار للشركات تقييم قوة حلول IBM وإثبات فاعليتها مع الأجهزة التي تحتوي على ذاكرة RAM كبيرة جدًا.
نتيجةً لذلك، أصبحت 100% من الشركات التي وافقت على تجربة الحلول عملاء لخوادم IBM Power، وبالتالي انضمت إلى قائمة عملاء KIO Spain. وبلغ العدد الإجمالي لهذه الشركات 17 شركة موزعة على قطاعات الأغذية، والخدمات اللوجستية، والكيماويات، والصناعات التحويلية، والإدارة العامة في إسبانيا.
عملاء من جميع أنحاء إسبانيا في قطاعات الأغذية، والخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية، والصناعات التحويلية، والإدارة العامة.
شكَّل الانتقال من Power 8 إلى Power 9 تحسُّنًا كبيرًا في العديد من الجوانب
أدى الانتقال من Power 8 إلى Power 9 إلى تقليل مساحة مركز البيانات وتوفير الطاقة.
وقد منح امتلاك خوادم IBM Power شركة KIO Spain خدمة متميزة وجعلها رائدة في إسبانيا في تقديم خدمات السحابة باستخدام هذا النموذج. تعتمد فلسفة الشركة على تقديم مجموعة من خيارات السحابة المتنوعة لعملائها، مع توفير الخيارات الأنسب لاحتياجاتهم في كل حالة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الكبرى قررت نقل أحمالها الحيوية إلى مزود خدمات سحابية، في حين أن العديد من الشركات عادةً ما تفضِّل الاستعانة بمصادر خارجية للمهام غير الحيوية فقط. تُتيح تقنية Power توفرًا عاليًا وآليات تلقائية. وهو نظام يضمن أنه في حالة حدوث مشكلة في أحد الأجهزة، يتم النسخ الاحتياطي تلقائيًا بواسطة جهاز آخر، ما يضمن الخدمة بأمان تام.
تُعَد عائلة IBM Power حلًا راسخًا يساعد على الاستجابة السريعة لمتطلبات الأعمال، وحماية البيانات من النواة إلى السحابة، وتوحيد المعرفة والتشغيل التلقائي مع زيادة الموثوقية بطريقة مستدامة. بالنسبة إلى الشركات التي تعمل مع KIO Spain، تُتيح IBM Power لها تحديث التطبيقات والبنية التحتية مع تجربة سحابة هجينة سلسة وتوفير المرونة اللازمة للعملاء.
يحتوي IBM Power 9 Enterprise على بنية تحتية قابلة للتوسع رأسيًا، ما يُتيح لك التكيف مع تحديات أعباء العمل، ومصادر البيانات الجديدة، ومتطلبات الحوسبة. باستخدام هذه الخوادم المؤسسية، يمكنك تجهيز أعباء العمل للسحابة وبناء سحابة مخصصة لأعباء العمل التي تتطلب أكبر قدر من البيانات.
تتميز النتائج التي حققتها KIO Spain باستخدام تقنية IBM Power بأنها استثنائية، في وقت أصبحت فيه السحابة عاملًا حاسمًا في التحول الرقمي للشركات. تُعَد الأحمال الحيوية أساسية لاستمرار العمل وتشغيل الأعمال؛ لذا فإن نقلها إلى بيئة سحابية يُعَد دليلًا على الثقة في مزود الخدمة والأنظمة التي تستضيفها.
إن الأداء والتوافر الذي تقدِّمه عائلة IBM Power يجعل عملاء KIO Spain راضين عن تقنيات IBM وعملياتها مع SAP Hana. علاوةً على ذلك، سمحت شراكة KIO Spain مع IBM على مر السنين بتحديث أنظمة Power إلى أحدث النماذج، ما يُتيح لها تقديم أفضل المزايا للعملاء في عصر التحول الرقمي.
أدى الانتقال من Power 8 إلى Power 9 إلى تحسُّن كبير في عدة جوانب. فقد تم تقليل مساحة مركز البيانات وتوفير الطاقة بنسبة 50%، بينما تحسَّن الأداء بنسبة 35%.