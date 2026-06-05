تحديث مرونة الكمبيوتر المركزي للتوسع الجاهز للذكاء الاصطناعي

تقع شركة Broadridge Financial Solutions في قلب أسواق رأس المال العالمية، حيث يجب أن تلبي مهام العمل الحيوية معايير صارمة للأمن والحوكمة والتوافر المستمر. ويتوقع العملاء الآن تجارب في الوقت الفعلي، ومرونة أقوى ضد المخاطر السيبرانية، ونتائج ملموسة للذكاء الاصطناعي. وتلبيةً لهذه التوقعات، استعانت Broadridge بشركة IBM لتوسيع استراتيجية التحديث لديها حول نظام IBM Z من دون تعطيل العمليات الحيوية للسوق.

كانت الأهداف واضحة. تطوير نواة الكمبيوتر المركزي عالية الأداء. توفير وصول محكم إلى البيانات الموثوقة. الاستعداد للذكاء الاصطناعي الهجين القابل للتوسع. تحدد IBM التحديث كبرنامج مستمر على مستوى النظام الأساسي يحمي الاستثمارات السابقة مع تمكين قدرات جديدة عبر البنية التحتية ونظام التشغيل والبرمجيات الوسيطة والأمن والأتمتة وخدمات الذكاء الاصطناعي. ويحافظ هذا التوجه على الموثوقية والامتثال كما هو الحال مع تسارع وتيرة التغيير.