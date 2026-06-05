تحديث مرونة الكمبيوتر المركزي للتوسع الجاهز للذكاء الاصطناعي

تطوير نظام IBM Z بمرونة سيبرانية وطبقة بيانات/واجهة برمجة تطبيقات موحدة لتمكين الذكاء الاصطناعي‑الآمن والمحلي
تقع شركة Broadridge Financial Solutions في قلب أسواق رأس المال العالمية، حيث يجب أن تلبي مهام العمل الحيوية معايير صارمة للأمن والحوكمة والتوافر المستمر. ويتوقع العملاء الآن تجارب في الوقت الفعلي، ومرونة أقوى ضد المخاطر السيبرانية، ونتائج ملموسة للذكاء الاصطناعي. وتلبيةً لهذه التوقعات، استعانت Broadridge بشركة IBM لتوسيع استراتيجية التحديث لديها حول نظام IBM Z من دون تعطيل العمليات الحيوية للسوق.
كانت الأهداف واضحة. تطوير نواة الكمبيوتر المركزي عالية الأداء. توفير وصول محكم إلى البيانات الموثوقة. الاستعداد للذكاء الاصطناعي الهجين القابل للتوسع. تحدد IBM التحديث كبرنامج مستمر على مستوى النظام الأساسي يحمي الاستثمارات السابقة مع تمكين قدرات جديدة عبر البنية التحتية ونظام التشغيل والبرمجيات الوسيطة والأمن والأتمتة وخدمات الذكاء الاصطناعي. ويحافظ هذا التوجه على الموثوقية والامتثال كما هو الحال مع تسارع وتيرة التغيير.
تأمين تدفقات الخزانة الأمريكية على نظام IBM Z
دعم مرسلي البريد في الولايات المتحدة على الكمبيوتر المركزي
طوّرت Broadridge وIBM تحديثًا يرتكز على نظام Z يحافظ على نظام IBM Z كعمود فقري آمن وعالي السعة لعمليات المعالجة الخاضعة للتنظيم. تمت إضافة IBM Z Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة ومفحوصة السلامة تدعم التعافي النظيف من دون الحاجة إلى إعادة صياغة البنية المتكاملة. وقدمت خطوة التحديث الرئيسية طبقة بيانات وواجهة برمجة تطبيقات موحدة، ما يمنح وصولاً محكومًا وعالي الثقة إلى البيانات الأساسية على نظام IBM Z. ويتيح ذلك التكامل الآمن مع الخدمات السحابية على AWS، بينما تظل البيانات الخاضعة للتنظيم محمية على نظام IBM Z.
وتدعم البنية الهجينة الآن القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف ما قبل التداول وعمليات ما بعد التداول، والمرتكزة على بيانات دقيقة وموثوقة على نظام IBM Z، وهو بنية تحتية مرنة على مستوى السوق. هذا التحديث يقدم كبرنامج مستمر على مستوى النظام الأساسي، وليس مجرد عملية برمجية تجرى لمرة واحدة.
وبعد هذا العمل، تواصل Broadridge تشغيل ما بين 10 و12 تريليون دولار من تدفقات الخزانة الأمريكية يوميًا على نواة IBM Z معززة، ما يوفر عمليات آمنة ومتاحة دائمًا على مستوى السوق. كما تدعم موثوقية IBM Z نحو 1% من جميع مرسلي البريد في الولايات المتحدة، ما يؤكد الإنتاجية المثبتة للاتصالات الخاضعة للتنظيم.
توسع هذه البيئة نقاط قوة IBM Z في الأمن والتوافر وسلامة المعاملات، وتضيف مرونة سيبرانية مع IBM Z Cyber Vault للتعافي المستند إلى اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
وتتيح طبقة البيانات وواجهة برمجة التطبيقات الموحدة الآن وصولاً محكومًا للذكاء الاصطناعي المحلي والمتوافق مع السحابة، ما يسهل التكامل مع خدمات AWS ويقلل من عقبات الإعداد والتشغيل. والنتيجة هي تحديث مستقر مع IBM يضيف خدمات جديدة مع حماية الموثوقية والامتثال والاستثمارات السابقة.
إن Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) شركة عالمية رائدة في مجال التقنية تمتلك خبرة موثوقة وتقنيات تحويلية، وتساعد العملاء وقطاع الخدمات المالية على العمل والابتكار والنمو. فهي تدعم الاستثمار والحوكمة والاتصالات لعملائها—ما يعزز المرونة التشغيلية، ويرفع أداء الأعمال، ويحوّل تجارب المستثمرين.
وتعالج منصات التقنية والعمليات لديها وتنتج أكثر من 7 مليارات من المراسلات سنويًا، وتدعم متوسط تداول يومي يتجاوز 15 تريليون دولار في الأوراق المالية التقليدية والمشفرة عالميًا. وتُعد Broadridge جزءًا من مؤشر S&P 500، وهي معتمدة كبيئة عمل رائعة، وتوظف أكثر من 15,000 موظف في 21 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.broadridge.com..
© حقوق الطبع والنشر لشركة IBM Corporation، مايو 2026.
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