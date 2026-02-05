تتعاون Bequeathed مع Prolifics لتطوير خدمة مبتكرة لكتابة الوصايا بالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية IBM watsonx.
تسعى Bequeathed إلى ضمان أن تكون لدى كل شخص خطة لنهاية حياته، تحمي إرثه وتدعم الأشخاص الذين يتركهم خلفه. تُتيح خدمة Bequeathed عبر الإنترنت لأي شخص إنشاء وصية أساسية مجانًا، أو التواصل مع خبير للحصول على دعم مخصص مدفوع. بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، تشجع الشركة أيضًا الناس على ترك تبرعات إرثية للأسباب التي يهتمون بها، وقد بلغ إجمالي التعهدات حتى الآن 100 مليون جنيه إسترليني.
طوَّرت Bequeathed نظام خبراء مزوَّدًا بمحرك منطق معقد، مصممًا لتقديم النصائح والحماية القانونية المتينة نفسها التي يحصل عليها الشخص عند زيارة مكتب محاماة فعلي. ومع ذلك، عند جمع المعلومات المطلوبة، قد يشعر المستخدمون بأن الاستبيان بطيء ومتكرر.
يبدأ Jonathan Brewer، مؤسس Bequeathed، قائلًا: "يقدِّم العديد من مزوِّدي الوصايا عبر الإنترنت تجربة مستخدم سلسة، لكنهم لا يوفرون النصائح القانونية التي يحتاجها الناس. نحن نؤمن بأهمية ضمان حصول المستهلكين على الاستشارة القانونية؛ لأن هناك أمورًا قد لا يكونون قد أخذوها في الاعتبار ربما تؤثِّر في المستفيدين منهم. كان دورنا دائمًا إزالة العقبات أمام كتابة الوصية؛ وأدركنا أننا بحاجة إلى جعل التجربة أكثر سهولة مع الحفاظ على التعقيد والدقة وراء نظامنا".
في الوقت نفسه، ورغبةً في تعزيز استراتيجيتها للنمو، رأت Bequeathed فرصة لتوسيع نظامها ليصبح خدمة برمجية كخدمة (SaaS) للمكاتب القانونية.
يوضِّح Brewer: "شهدنا تحولًا كبيرًا في سلوك المستهلكين خلال السنوات الأخيرة - حوالي 20% من الأشخاص في المملكة المتحدة يخططون الآن لإعداد وصيتهم التالية عبر الإنترنت. لكن غالبًا ما تكون مكاتب المحاماة حذرة جدًا عند تبنّي تقنيات جديدة. كنا نريد مساعدة المحامين على الوصول إلى مكان تواجد العملاء، وهو الإنترنت".
تواصلت Bequeathed مع شريكها التكنولوجي الموثوق به Prolifics، التي عملت على تطوير وصيانة النظام الإلكتروني الأصلي، لبدء مشروع التحول لتقديم العرض الجديد المعروف باسم MyIntent. اقترحت Prolifics، شريك IBM Platinum، حلًا تم تطويره باستخدام IBM® watsonx.ai، استوديو تطوير الذكاء الاصطناعي. تم تصميم حل IBM لتلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة في قطاع القانون، مع ضوابط مدمجة وتقنية شفافة.
يوضِّح Brewer قائلًا: "نحن بالفعل نملك نظامًا مثبتًا، تم تطويره استنادًا إلى مدخلات 50,000 مستخدم مسجَّل تمت مراجعتها من قِبل المحامين على مدار ثماني سنوات. كان من المهم بالنسبة لنا عدم فقدان الثقة في دقة عملية اتخاذ القرار الأساسية؛ قدَّم لنا IBM watsonx الطمأنينة بأننا سنتمتع بالسيطرة الكاملة على نموذج الذكاء الاصطناعي".
عملت Prolifics عن كثب مع Bequeathed على مدار ثلاثة أشهر لمساعدتها على دمج تقنية watsonx.ai في منصتها لتقديم MyIntent، وأضافت روبوت محادثة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وواجهة تفاعلية وسهلة الاستخدام. تتم استضافة المنصة على مثيل مقره المملكة المتحدة من Amazon Web Services (AWS)، ما يُتيح أداءً عاليًا وقابلية للتوسع مع الحفاظ على الامتثال والأمن في صميم المشروع.
يقول Brewer: "دائمًا ما تفهم Prolifics حالة أعمالنا ومن عملاؤنا ومستخدمونا. عند التعامل مع تقنيات جديدة، من المهم أن يكون لديك هذا المستوى من الثقة مع مزوِّد الخدمة لتقليل المخاطر".
من خلال دمج watsonx.ai في MyIntent، تستطيع Bequeathed تلبية الطلب المتزايد على خدمات كتابة الوصايا عبر الإنترنت بثقة، مع الحفاظ على نهج مخصص لكل مستخدم. يمكن للمستهلكين استخدام لغة طبيعية وبسيطة للتعبير بسرعة وسهولة عن المعلومات ذات الصلة إلى روبوت المحادثة. وقد ساهم ذلك في خفض متوسط عدد الأسئلة الموجَّهة إلى المستخدمين بنسبة 30%، ما أدى إلى زيادة احتمالية إكمال مقابلة كتابة الوصية عبر الإنترنت.
وبالتوازي مع ذلك، يدعم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي قابلية التوسع والكفاءة من حيث التكلفة في تقديم خدمات كتابة الوصايا، وقد جرَّب ذلك فريق Bequeathed القانوني الداخلي. يُتيح استخدام نظام MyIntent لجمع التعليمات وصياغة المستندات وإعداد العملاء الجُدُد، لكل محامٍ تقديم الخدمة إلى 624 عميلًا خاصًا جديدًا سنويًا، أي أكثر من ضعف ما يمكن تحقيقه باستخدام الأساليب القانونية التقليدية.
يختتم Brewer قائلًا: "باستخدام تقنية IBM watsonx، يستطيع المحامي تقديم التجربة عالية الجودة والمشورة عبر الإنترنت نفسها التي يحصل عليها العميل المحتمل عند زيارته لمكتب المحاماة. لا يسعنا الانتظار لمعرفة كيف يمكننا توسيع استخدامنا للذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال لتحسين معدلات التحويل إلى الصناديق الائتمانية التي تم إنشاؤها بموجب الوصية (Will Trusts) والتوكيلات القانونية الدائمة (Lasting Powers of Attorney)".
تأسست Bequeathed في عام 2017، وتعمل مع شركائها في قطاعات العمل الخيري والقانوني وخدمات الجنازات لتقديم خدمات كتابة الوصايا عبر الإنترنت، وتشجيع الأفراد على تضمين تبرعات خيرية في وصاياهم. من خلال خدمتها الإلكترونية MyIntent، تقدِّم Bequeathed الإرشاد والأدوات المساعِدة والنصائح القانونية، ما يمكِّن الأفراد من التخطيط لمستقبلهم والتعامل مع وفاة شخص قريب منهم.
بخبرة تزيد عن 45 عامًا، تُعَد Prolifics شركة هندسة واستشارات رقمية تساعد عملاءها على فهم وتسريع رحلتهم نحو التحول الرقمي. تتخصص Prolifics في الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأعمال والأمن الإلكتروني وغير ذلك، وتبقى في طليعة الابتكار الرقمي لمساعدة الشركات على استغلال إمكاناتها بأكملها.
استخدام استوديو تطوير الذكاء الاصطناعي المتكامل watsonx.ai لبناء ونشر حلول الذكاء الاصطناعي بكل سهولة
