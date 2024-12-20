في بيئة تنافسية مثل قطاع خدمات المطاعم والتنظيف الشامل، تعد المهارات التحليلية والتخطيطية ضرورية لتحسين ليس فقط الأعمال اليومية للمؤسسة، ولكن أيضًا لتحسين أدائها، وهو أمر أساسي لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتحقيق ميزة تنافسية.

في حالة شركة Ausolan، كانت الشركة تستخدم أنظمة متعددة غير مترابطة لإدارة بياناتها المالية والتشغيلية، مما أدى إلى عدم كفاءة العمليات وعدم وجود تحليل فوري للبيانات وعدم القدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الذي يتسم بمرونة متزايدة.

كان هذا الأسلوب في العمل يعيق رؤية وتحليل البيانات المالية والتشغيلية للشركة، مما يعقد عملية اتخاذ القرارات ويؤدي إلى ضياع الفرصة لتحسين الموارد وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة العامة. لذلك، كان على الشركة أن تتخذ خطوة أخرى نحو تحسين أداء المؤسسة ومراقبة عملياتها التشغيلية والمالية، ولتحقيق ذلك، برز تحليل البيانات ذات الصلة، وكذلك نمذجة العمليات والتخطيط، كأكثر الخيارات إقناعًا.