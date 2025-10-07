لم توفِّر الخدمات المصرفية الرقمية والتجارة الإلكترونية الراحة للعملاء فحسب، بل أدَّت أيضًا إلى ظهور تهديدات جديدة. يسعى المحتالون الآن إلى استغلال القنوات الرقمية، وأصبح تتبُّع الاحتيال المالي أكثر صعوبة. ولمحاربة هذه الموجة الجديدة من الجرائم المالية، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، البنك المركزي السعودي، مجموعة من الإرشادات التي أُطلق عليها اسم إطار عمل مكافحة الاحتيال. يتطلب إطار العمل هذا من البنوك في المملكة أن تتبنّى إجراءات قوية للكشف عن الاحتيال والوقاية منه في المعاملات النقدية وغير النقدية.

للامتثال للوائح الجديدة، قرر البنك العربي الوطني (anb) تحسين قدراته في الكشف عن الاحتيال. على الرغم من أن البنك كان يمتلك إجراءات لمكافحة الاحتيال، فإنه لم تكن لديه مجموعة كاملة من قدرات كشف الاحتيال، ما أدى إلى انخفاض إنتاجية فريق الامتثال.

يقول Khurram Inayat، مدير المحفظة في البنك العربي الوطني: "لم تكن لدينا سوى قدرة محدودة على إجراء تحليلات شاملة لمسارات العملاء عبر القنوات الرقمية المختلفة. كلما حدثت عملية احتيال، كان على فريق الامتثال لدينا قضاء ساعات طويلة في تحليل البيانات وتجميع المعلومات لمعرفة كيف ولماذا حدث ذلك".

شرع البنك العربي الوطني في تحويل نهجه لمكافحة الاحتيال المالي من خلال حل يوفر نظرة شاملة وتحكُّمًا كاملًا في جميع المعاملات.