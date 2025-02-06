AGL Energy

بدأت الرحلة في عام 2016 عندما وُلدت فكرة الروبوت بهدف مساعدة العملاء على الخدمة الذاتية باستخدام قنوات AGL الرقمية. في عام 2017، تم إصدار أول تكرار من روبوت Alfie Bot الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمساعدة العملاء في تحديث تفاصيل حساباتهم.

في أوائل عام 2020 ، قام فريق AGL Assist و الذكاء الاصطناعي بالتعاون الوثيق مع IBM باستبدال Alfie Bot بمساعد افتراضي جديد يجيب على الأسئلة الشائعة ويتم تخصيصه باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. منذ ذلك الحين، استمر الفريق في تحسين المساعد الذي يُعرف الآن باسم مساعد AGL. بدءًا من المحتوى الخاص بالقناة بحيث يحصل العملاء على المساعدة ذات الصلة سواء كانوا يتحدثون على AGL.com.au، أو My Account (الويب الموثق) أو على تطبيق الأجهزة المحمولة AGL. وفي الآونة الأخيرة، أنشأ الفريق العديد من رحلات المعاملات التي تمكّن المساعد ليس فقط من مساعدة العميل بل في الواقع إكمال الإجراءات للعميل. تم بناء هذه الرحلات باستخدام IBM® watsonx Assistant™ المدمج مع برنامج ERP الخاص بالشركة. وبمساعدة من ISW، أجرى الفريق أيضًا العديد من تحديثات مساعد watsonx Assistant بما في ذلك الانتقال إلى Watson Actions.

اليوم، يبدأ 125000 عميل كل شهر محادثة مع مساعد AGL وتتم خدمة 36-38٪ من هذه المحادثات بنجاح دون الحاجة إلى وكيل في الخطوط الأمامية.