ما المقصود بشبكة vRAN؟

تخيّل أنك قادر على إدارة أصول شبكة الوصول اللاسلكي المحمول (RAN) عن بُعد بسرعة، بحيث تعمل في الوقت والمكان اللذين تحتاج إليهما، وكل ذلك ضمن بنية مفتوحة.

هذه هي الفكرة الأساسية وراء شبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية (vRAN)، وهو نهج معاكس لمنصة شبكة الوصول اللاسلكي التقليدية، التي تعتمد على أجهزة مملوكة وتخضع لدورات حياة طويلة في التشغيل والتطوير والنشر.

في الفيديو التالي، سنشرح ونقارن بين شبكة الوصول اللاسلكي وشبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية، ونقدّم أمثلة عملية لاستخدامهما في الوقت الحالي. وستتعرّف على الأسباب التي تجعل مزوّدي خدمات الاتصالات يرون في شبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية تحولًا جذريًا في نماذج أعمالهم وخدماتهم.

     

    استكشف ميزات شبكة vRAN الرئيسية

    • استبدال الأجهزة المملوكة والمكلفة: من خلال تفكيك بنية شبكة الوصول اللاسلكي التقليدية، تُوفّر شبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية واجهات مفتوحة ونظامًا بنائيًا يسمح للعديد من المورّدين ومزوّدي الحلول بالابتكار داخل منظومة واحدة. 
    • تطبق شبكة vRAN مبادئ المحاكاة الافتراضية لوظائف الشبكة (NFV)، إذ تُفعل وظائف شبكة الوصول اللاسلكي افتراضيًا وتُنشر على منصّات سحابية. وتوفر شبكة vRAN فوائد السحابة، وتمكّن المؤسسات من اتباع نهج يركز على المنصّة، من خلال نشر وظائف شبكة RAN على منصّة مرنة وقابلة للتوسع وذات طابع هجين، باستخدام أجهزة جاهزة للاستخدام (COTS). ويؤدي هذا إلى إزالة العزلة بين مكوّنات الشبكة وتقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية.
    • ويمكن نشر وظائف الشبكة بمرونة كبيرة؛ وفي سياق شبكات الجيل الخامس، يُعد ذلك مهمًا للغاية لدعم كثافة أعلى للخلايا والأجهزة، إضافة إلى مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التي لا تقتصر على الوظائف المادية للشبكة.
    • كما تمكّن شبكة vRAN من أتمتة السحابة، إذ تستطيع برمجيات الأتمتة مراقبة مقاييس الأداء الأساسية، وإعادة موازنة أحمال التشغيل، وتبسيط أعمال الصيانة.ويساعد ذلك مسؤولي التقنية (CTOs) على تخصيص وقت أكبر للابتكار.

    مؤلف

    Jeffrey Palmer

    Content Director

    AIOps and Network Automation

