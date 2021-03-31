ما المقصود بشبكة vRAN؟

هذه هي الفكرة الأساسية وراء شبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية (vRAN)، وهو نهج معاكس لمنصة شبكة الوصول اللاسلكي التقليدية، التي تعتمد على أجهزة مملوكة وتخضع لدورات حياة طويلة في التشغيل والتطوير والنشر.
في الفيديو التالي، سنشرح ونقارن بين شبكة الوصول اللاسلكي وشبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية، ونقدّم أمثلة عملية لاستخدامهما في الوقت الحالي. وستتعرّف على الأسباب التي تجعل مزوّدي خدمات الاتصالات يرون في شبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية تحولًا جذريًا في نماذج أعمالهم وخدماتهم.
نزِّل هذا البحث من Gartner لتتعرَّف على الفرص والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي الوكيل بالنسبة إلى قادة تكنولوجيا المعلومات، وتعرَّف على كيفية الاستعداد للموجة التالية من ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
استكشِف الأدوار والمهام الأساسية التي ينبغي التركيز عليها لتحويل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى قيمة حقيقية.
تعرَّف على كيفية تعامل المؤسسات مع حوكمة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من السياسات والرقابة ووصولًا إلى البنية التحتية، ولماذا يُعَد ذلك ضروريًا لتوسيع النطاق بشكل مسؤول.
شاهِد كيف تطبِّق الشركات الحقيقية الذكاء الاصطناعي عبر مختلَف الصناعات، وما البنية التحتية التي تستخدمها لدعمه.
يوضِّح هذا الدليل الخطوات الأساسية لجعل بياناتك قابلة للاستخدام في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كيفية تدفقها عبر الأنظمة السحابية وطبقات الشبكة.
IBM Cloud Pak for Network Automation هي حزمة سحابية تتيح أتمتة عمليات البنية التحتية للشبكة وتنسيقها.
توفِّر حلول الشبكات السحابية من IBM اتصالًا عالي الأداء لتشغيل تطبيقاتك وعملك.
دمج دعم مركز البيانات مع خدمات IBM Technology Lifecycle Services للشبكات السحابية وغيرها.
تمكَّن من زيادة إمكانيات عملك باستخدام الحلول المتطورة لإدارة أنظمة أسماء النطاقات (DNS) والشبكات السحابية. عزِّز موثوقية تطبيقاتك وحسِّن أداء الشبكة مع الخدمات الرائدة من IBM.