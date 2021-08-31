دور RPA في أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات

وتظل الأتمتة في صميم العديد من برامج التحول الرقمي الحالية. ومع ذلك، فإن معظم مبادرات الأتمتة تركز على جانب الأعمال، مثل تحسين تجربة العملاء، وإدارة الطلبات، والمبيعات، والتسويق، والتمويل، وعمليات سلسلة التوريد.
لقد أدى التحول الرقمي إلى زيادة الضغط على فرق تكنولوجيا المعلومات، مما دفع المؤسسات إلى إدراك أن أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات لا تقل أهمية. وباتت مهارات وموارد تكنولوجيا المعلومات تحت ضغط كبير ونادرة التوافر. وعانت العديد من المؤسسات من كثرة المهام اليدوية والمتكررة في تكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية. ونتج عن ذلك تراكم غير مقبول للمهام. وعلاوة على ذلك، فإن أدوات تكنولوجيا المعلومات المستخدَمة لإدارة البنية التحتية والخدمات والمزوّدين وأحمال التشغيل غالبًا ما تكون معزولة وغير مترابطة وتفتقر إلى التنسيق اللازم عند الحاجة للعمل المشترك لحل المشكلات أو استغلال الفرص الجديدة.
واستجابةً لذلك، تعمل العديد من المؤسسات على تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها، وتستعد لتسريع مبادرات أتمتة العمليات على مستوى المؤسسة وخطوط الأعمال. ولفهم هذه الجهود، أجرينا استطلاعًا شمل 566 من المتخصصين في الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ممن يعملون عالميًا عبر صناعات متنوعة، وذلك حول أولويات إنفاقهم على تكنولوجيا المعلومات. وتبيّن لنا أنّ 47% من المشاركين اعتبروا أتمتة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من أهم أولويات الإنفاق لديهم، فيما أشار 42% إلى أتمتة عمليات الأعمال كأولوية رئيسية.
س. ما الذي ستستثمر فيه مؤسستك على الأرجح لتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات أو تقديم الخدمات؟
تفرض أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات تحديات فريدة. فقد تعمل عمليات تكنولوجيا المعلومات عبر منصّات متعددة، وتشمل تقنيات متنوعة لإدارة نطاق واسع من الموارد المادية والافتراضية. وقد تُستخدم عشرات—وأحيانًا مئات—أدوات تكنولوجيا المعلومات من مورّدين مختلفين ومتباينين. ومعظمها لا يتبادل البيانات فيما بينه. وتدرك فرق تكنولوجيا المعلومات أنها كوّنت، بمرور الوقت، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات. وفي عصر الأعمال الرقمية شديد التنافسية، يجب أن تعمل هذه الأدوات معًا كسلاسل أدوات متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، بما يتيح أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات عبرها.
وتسعى المؤسسات الرائدة اليوم إلى أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتكامل سلاسل الأدوات باعتبارها عناصر تعزّز القوة والقدرة التشغيلية. ويتمثل هدفها في تحرير مهارات وموارد تكنولوجيا المعلومات الحالية وتوسيع أثرها لتشمل نطاقًا أوسع من مبادرات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
وتبدأ العملية بإنشاء مركز تميّز لتكنولوجيا المعلومات (CoE) يتولى مسؤولية تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات وأتمتتها. وتتمثل إحدى المهام الأساسية لمركز التميّز في جرد عمليات تكنولوجيا المعلومات، وتوثيقها، وتنظيمها ضمن إطار تصنيفي واضح. بعد ذلك، تُدار هذه العمليات كأصول استراتيجية ضمن وثيقة محفظة عمليات تكنولوجيا المعلومات، أو ضمن مستودع بيانات يقدّم معلومات حول قيمة العمليات وأهميتها ودورها في العمليات، إضافةً إلى موارد تكنولوجيا المعلومات التشغيلية التي تستهلكها، إلى جانب معلومات أخرى ذات صلة. ثم يقوم مركز التميّز لتكنولوجيا المعلومات بتحليل العمليات داخل المحفظة باستخدام تقنيات اكتشاف العمليات، التي تمكّن من تصور عمليات تكنولوجيا المعلومات وأنشطة فرق العمل وتحليلها للكشف عن فرص الأتمتة. وتوفر هذه الأساليب التحليلية القائمة على البيانات إمكانات تصميم عمليات أتمتة ذكية باستخدام تقنية أتمتة العمليات الآلية (RPA).
تُنشئ تقنية أتمتة العمليات الآلية (RPA) روبوتات برمجية يمكنها أتمتة الأنشطة البشرية المتكررة داخل عمليات تكنولوجيا المعلومات وعبرها. وتوفر RPA إمكانات لأتمتة تدفقات البيانات والعمليات معًا على مستوى تفصيلي—مثل نماذج التطبيقات وحقول البيانات—لتمكين التكامل في البيانات والعمليات بين أنظمة المصدر والأنظمة الهدف. ويمكن لهذه التقنية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم البيانات غير المنظمة، والمساعدة في توجيه تصميمات الأتمتة، وتمكينها من أن تصبح أكثر ذكاءً أثناء التنفيذ، وتعزيز مهارات متخصصي تكنولوجيا المعلومات بقدرات ذكية لإصدار التوصيات والتنبؤات واتخاذ القرارات. وفي هذا السياق، يمكن لتقنية RPA إنشاء قوى عاملة رقمية تعزّز مؤسسات تكنولوجيا المعلومات بمهارات تجعلها أكثر كفاءة وتنوعًا في قدراتها.
وتسعى المؤسسات الرائدة إلى اعتماد RPA لتسهيل التعاون بين متخصصي تكنولوجيا المعلومات، وتقليل الأخطاء والتكاليف وأوقات دورات العمل، وتحسين الأداء للوصول إلى النتائج المطلوبة، وتحقيق ذلك على نطاق واسع. وعندما تؤدي RPA دورًا محوريًا في أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات، تصبح مؤسسات تكنولوجيا المعلومات أكثر فعالية في جهودها وأكثر كفاءة في تنفيذ مهامها. ويساعد ذلك مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على استخلاص قيمة أكبر من جميع استثماراتها الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات.
تعرَّف على كيفية استفادة مؤسستك من IBM Robotic Process Automation من خلال تحقيق 992,000 دولار أمريكي من الفوائد وعائد استثمار بنسبة 124%.
اكتشف دور أتمتة العمليات الآلية في أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات، بدءًا من زيادة التحول الرقمي ووصولًا إلى تعزيز مبادرات الأتمتة التي تركِّز على الأعمال.
تم تصميم برنامج IBM Robotic Process Automation بغرض أتمتة المهام المتكررة والتي تستغرق وقتًا طويلًا في الأعمال الخلفية باستخدام روبوتات برمجية تحاكي الإجراءات البشرية على الكمبيوتر.وهو يشكِّل جزءًا من حلول IBM لأتمتة الأعمال.