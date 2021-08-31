دور RPA في أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات

واستجابةً لذلك، تعمل العديد من المؤسسات على تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها، وتستعد لتسريع مبادرات أتمتة العمليات على مستوى المؤسسة وخطوط الأعمال. ولفهم هذه الجهود، أجرينا استطلاعًا شمل 566 من المتخصصين في الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ممن يعملون عالميًا عبر صناعات متنوعة، وذلك حول أولويات إنفاقهم على تكنولوجيا المعلومات. وتبيّن لنا أنّ 47% من المشاركين اعتبروا أتمتة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من أهم أولويات الإنفاق لديهم، فيما أشار 42% إلى أتمتة عمليات الأعمال كأولوية رئيسية.

أهم أولويات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات: التركيز على الأتمتة

س. ما الذي ستستثمر فيه مؤسستك على الأرجح لتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات أو تقديم الخدمات؟

تفرض أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات تحديات فريدة. فقد تعمل عمليات تكنولوجيا المعلومات عبر منصّات متعددة، وتشمل تقنيات متنوعة لإدارة نطاق واسع من الموارد المادية والافتراضية. وقد تُستخدم عشرات—وأحيانًا مئات—أدوات تكنولوجيا المعلومات من مورّدين مختلفين ومتباينين. ومعظمها لا يتبادل البيانات فيما بينه. وتدرك فرق تكنولوجيا المعلومات أنها كوّنت، بمرور الوقت، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات. وفي عصر الأعمال الرقمية شديد التنافسية، يجب أن تعمل هذه الأدوات معًا كسلاسل أدوات متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، بما يتيح أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات عبرها.



وتسعى المؤسسات الرائدة اليوم إلى أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتكامل سلاسل الأدوات باعتبارها عناصر تعزّز القوة والقدرة التشغيلية. ويتمثل هدفها في تحرير مهارات وموارد تكنولوجيا المعلومات الحالية وتوسيع أثرها لتشمل نطاقًا أوسع من مبادرات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.