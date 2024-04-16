حل نظام أسماء النطاقات (DNS) هو عملية تكرارية حيث يحاول المحلِّل التكراري البحث عن اسم نطاق باستخدام سلسلة حل هرمية. أولًا، يقوم المحلِّل التكراري بالاستعلام عن الجذر (.)، الذي يوفِّر خوادم الأسماء لنطاق المستوى الأعلى (TLD)، مثل .com. بعد ذلك، يقوم بالاستعلام عن خوادم الأسماء لنطاق المستوى الأعلى، والتي توفِّر خوادم الأسماء الموثوق بها للنطاق. وأخيرًا، يستفسر المحلِّل التكراري عن خوادم الأسماء الموثوق بها تلك.
في العديد من الحالات، نرى أن النطاقات تُفوَّض إلى خوادم الأسماء داخل النطاق نفسه، على سبيل المثال، يتم تفويض ".example.com" إلى ".ns01.example.com". في هذه الحالات، نحتاج إلى سجلات اللصق في خوادم الأسماء الأصلية، عادةً ما يكون مسجِّل النطاق، لاستمرار سلسلة الحل.
سجلات اللصق هي سجلات DNS يتم إنشاؤها عند مسجِّل النطاق. توفِّر هذه السجلات إجابةً كاملةً عندما يُرجِع خادم الأسماء مرجعًا لخادم أسماء موثوق به للنطاق. على سبيل المثال، يمكن أن يكون اسم النطاق "example.com" لديه خادما الأسماء "ns01.example.com" و"ns02.example.com". ولحل اسم النطاق، سيقوم DNS بالاستعلام بالترتيب التالي: الجذر، وخوادم أسماء نطاق المستوى الأعلى، وخوادم الأسماء الموثوق بها.
عندما تكون خوادم الأسماء لنطاق ما داخل النطاق نفسه، يتم إنشاء مرجع دائري. ويؤدي وجود سجلات اللصق في المنطقة الأصل إلى تجنب المرجع الدائري ويسمح بحدوث حل DNS.
يمكن إنشاء سجلات اللصق في نطاق المستوى الأعلى (TLD) عبر مسجِّل النطاق أو في خوادم أسماء المنطقة الأصلية إذا تم تفويض نطاق فرعي بعيدًا.
سجلات اللصق مطلوبة لأي خادم أسماء يكون موثوقًا به لنفسه. إذا قام طرف ثالث، مثل موفِّر DNS المُدار، باستضافة DNS لمنطقة ما، فلن تكون هناك حاجة إلى سجلات لصق.
يتطلب IBM NS1 Connect من العملاء استخدام نطاق منفصل لخوادم أسماء DNS المخصصة لديهم. وبناءً على ذلك، ستحتاج خوادم الأسماء داخل هذا النطاق إلى سجلات لصق. في هذه الحالة، نرى سجلات لصق للنطاق exampledns.net تم تكوينها في Google Domains مع عناوين IP عشوائية:
بمجرد إضافة سجلات اللصق في المسجِّل، يجب تفويض نطاق DNS المخصص إلى خوادم الأسماء المُدارة من IBM NS1 Connect وخوادم أسماء DNS المخصصة. بالنسبة إلى معظم العملاء، سيكون هناك إجمالي 8 سجلات NS في تفويض النطاق.
تظهر سجلات اللصق في "القسم الإضافي" من الاستجابة. للاطلاع على سجلات اللصق لنطاق باستخدام أداة dig، يمكنك الاستعلام عن خادم أسماء النطاقات الخاص بنطاق TLD مباشرةً للحصول على سجل NS للنطاق. توجد سجلات اللصق في هذا المثال بين علامتي اقتباس. تُستخدَم علامات الاقتباس للتأكيد أدناه:
للتأكد من أن سجلات اللصق مدرجة بشكل صحيح في خوادم أسماء النطاقات الخاصة بنطاق المستوى الأعلى (TLD)، يمكنك الاستعلام مباشرةً عن سجلات NS للنطاق من خوادم أسماء TLD باستخدام أداة dig كما هو موضح أعلاه. قارِن محتويات "القسم الإضافي" في الاستجابة بالقيم المتوقعة التي تم إدخالها كسجلات NS في IBM NS1 Connect.