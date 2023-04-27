على مر السنين، تطور إنترنت الأشياء (IOT) إلى شيء أكبر بكثير: اقتصاد الأشياء (EoT). تجاوز عدد الأشياء المتصلة عدد البشر المتصلين لأول مرة في عام 2022. ويتزايد عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء (IOT) في كل الصناعات تقريبًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 29 مليار جهاز حول العالم بحلول عام 2030.
لقد أصبح إنترنت الأشياء (IOT) اسمًا مألوفًا بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في الأشياء اليومية، مثل الأجهزة والسيارات والمنتجات الاستهلاكية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إنترنت الأشياء (IOT) جزءًا حساسًا لتبسيط القدرات التكنولوجية للمؤسسات وتسهيلها وتسريعها بشكل عام.
تشكل الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء (IOT) العمود الفقري الحساس للبيانات في الصناعة. ولكن ماذا لو تم فتح هذه الأجهزة—وبياناتها—لشارك القيمة المتولدة عنها وتحقيق الدخل منها والتعامل معها بشكل مستقل؟ ما الابتكار التنظيمي أو الصناعي أو المجتمعي الجديد الذي يمكن أن يتم إنشاؤه نتيجة لذلك؟ وما الدور الذي يؤديه مزودو خدمات الاتصالات في تمكين نطاق EoT وتوسيعه؟
يتم تمكين EoT من خلال الذكاء الاصطناعي والبيانات وإنترنت الأشياء (IOT) وسلسلة الكتل، ما يوفر السيولة إلى إنترنت الأشياء (IOT). ويشير إلى الانتقال إلى ما هو أبعد من أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة المدركة للسياق إلى مرحلة تصبح فيها أجهزة إنترنت الأشياء نفسها أصولاً رقمية قادرة على الاكتشاف والفهرسة والمعاملات المستقلة في الوقت الفعلي.
تؤدي شركات الاتصالات دورًا مركزيًا في تمكين نطاق EoT وتوسيعه، وهي في وضع فريد للقيام بذلك. على غرار الطريقة التي يتم بها حاليًا تبادل بياناتنا الرقمية الخاصة بنا وتداولها واستثمارها من قِبل جهات خارجية، فإن تزويد الأجهزة المتصلة بهوية فريدة والقدرة على التعامل من خلال محفظة رقمية يفتح المجال أمام تحويل الأصول الرقمية أو إلغاء قفل إنترنت الأشياء (IOT). وتُعد الهوية الثابتة للجهاز إلى جانب البيانات الوصفية الخاصة بالجهاز نفسه، والبيانات المتعلقة بموقعه، والمعاملات التي تتم بالنيابة عنه هي وحدة قيمة خاصة به.
على سبيل المثال، يمكن لشاحنة الأسطول المزودة بهوية ومحفظة آمنة مزودة بـ EoT أن تدفع ثمن الوقود الخاص بها من مضخة وقود مماثلة مزودة بـ EoT دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو تقديم بطاقة ائتمان. تُعد المعاملة التي تربط تلك المركبة المحددة بمضخة الوقود، وحدة قيمة تمثل المشاركين والموقع والوقت ومبلغ المعاملة.
من خلال الربط بين وحدات القيمة ذات الصلة ضمن نظام بنائي من مزودي الخدمات، نقوم ببناء سلاسل القيمة التي يمكن أن تمتد عبر الصناعات وتشكل أساسًا للابتكار عبر الصناعات في العمليات والعمليات ونماذج الأعمال.
تكمن محركات النمو والابتكار من EoT في ثلاثة أجزاء:
تؤدي شركات الاتصالات دورًا محوريًا في قيادة عملية الانتقال من إنترنت الأشياء (IOT) إلى EoT بصفته عامل تمكين التقنية بالإضافة إلى كونه جهة داعمة للنظام البنائي والقيمة الجماعية.
يتطلب اعتماد EoT على نطاق واسع من شبكة إنترنت الأشياء (IOT) الآمنة كميًا (جهاز استشعار، أو جهاز حافة، أو نظام أساسي أو نظام سحابي) وأن ترتكز على مفهوم الثقة الصفرية "لا تثق أبدًا، وتحقق دائمًا". ويمكن لشركات الاتصالات توسيع نطاق بيانات المؤسسة الآمنة وقدرات الذكاء الاصطناعي إلى حافة شبكاتها، ما يدعم الاكتشاف في الوقت الفعلي لبيانات EoT المتوافقة وحالات الاستخدام، واستخدامها وتحقيق الدخل منها.
يمكن لشركات الاتصالات أيضًا أن تلعب تؤدي مزودي البيانات وكذلك السوق ومشغلي الوساطة داخل النظام البنائي. وتوجد اليوم بالفعل منصات بيانات عمودية تملكها شركات الاتصالات وتديرها، وتستهدف قطاعات محددة مثل صناعة السيارات أو الزراعة أو الخدمات المالية. ومن خلال ربط منصات EoT مع منصات البيانات العمودية هذه، يمكن لشركات الاتصالات إلغاء قفل حالات استخدام EoT الخاصة بالصناعات بسهولة، ما يولد تدفقات إيرادات جديدة "مجاورة للأساسية".
تؤدي شركات الاتصالات أيضًا دورًا مهمًا كجهة داعمة ومشارك أساسي في الأنظمة البناية الخاصة بـ EoT القابلة للتطبيق، حيث تستفيد من قطاعي العملاء والمستهلكين من المؤسسات وإنترنت الأشياء (IOT). وتصبح الأجهزة المحمولة مشاركًا إضافيًا في EoT كملحقات رقمية للمستهلكين والمستخدمين. تُعد ملكية المستهلك وتحكمه في الهوية والبيانات الشخصية عاملاً رئيسيًا في تعزيز قيمة النظام البنائي لـ EoT وإطلاق العنان لنماذج الأعمال B2B2C وB2C2B والابتكار.
إن EoT يتقدم أمامنا ويمثل فرصة حساسة لشركات الاتصالات. ويُمكّن دعم التطور إلى EoT شركات الاتصالات من الانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد الاتصال إلى أن تكون في صميم منصات السوق الجديدة بأكملها التي تجلب خدمات رقمية جديدة وخدمات معاملات جديدة عبر الصناعات وتوسعها.
لا يتم حل التحديات المعقدة بمعزل عن غيرها. وتتطلب الاستفادة من فرصة الابتكار من اقتصاد الأشياء أساليب جديدة لتبادل القيمة الجماعية بين المستخدمين والأجهزة والصناعات. ومن المهم كسر الحواجز عبر الصناعات لإنشاء سلاسل قيمة جديدة مدفوعة بالنتائج.
يتطلب EoT سوقًا قابلاً للتشغيل البيني للقيمة القابلة للتبادل استنادًا إلى بيانات موثوقة يمكن التحقق منها ويمكن عرضها في الوقت المناسب وفي القناة المناسبة.
يمكن أن تأخذ هذه الأسواق ذات القيمة شكل أسواق بيانات أو سوق أصول أو مطورين. على سبيل المثال، يمكنك البناء على شاحنة الأسطول الأولية والحصول على رؤية مجمعة للأسطول بأكمله وسجل الوقود والتنقل والمدفوعات. وتُعد هذه البيانات الخاصة ذات قيمة على المستوى الداخلي—حيث توفر رؤى لتحسين تكاليف الوقود، وتحديث المركبات، وتوصيات المسار، ورفاهية السائق بشكل عام. كما أنها ذات قيمة على الصعيد الخارجي: لشركات الوقود وشركات تصنيع السيارات وتجار التجزئة والعلامات التجارية الأخرى التي ترغب في المشاركة في تجربة القيادة المتصلة لأسطول السيارات.
وبصفته مشاركًا في السوق لبيانات EoT، يمكن لمالك الأسطول نشر الأصل واستثماره مدعومًا بعقود ذكية تحكم إمكانية الوصول إليه واستخدامه لضمان الامتثال. وقد يقرر أيضًا نشر خدمات البيانات في شكل واجهات برمجة تطبيقات لتسهيل حلول مطوري الجهات الخارجية التي تستفيد من بيانات EoT.
تكمن القيمة الجماعية في النظام البنائي المُمثل والمتصل لأجهزة EoT والمستخدمين والمشاركين عبر الصناعة مع تأثير الشبكة الذي يتم تحفيزه من خلال التبني على نطاق واسع. كلما زاد عدد المشاركين في النظام البنائي لـ EoT، زادت القيمة المحتملة والنتائج الجماعية لحالة الاستخدام.
يوفر مالكو بيانات EoT سياق السلوك والاستخدام والتفاعل. وتعمل خدمات وساطة البيانات، التي تحكمها أذونات مالكي البيانات وقواعد سيادة البيانات، على تسهيل اكتشاف البيانات المصرح بها واستكشافها واستخدامها عبر المشاركين في النظام البنائي ذوي الصلة.
يكمن في صميم EoT موافقة أصحاب بيانات مستخدمي إنترنت الأشياء (IOT) المصرح بها التي تمكّن السوق وتنميها. يوفر مالكو البيانات، سواء كانوا مستهلكين أو مؤسسات، الرؤى السلوكية والاستخدام والتفاعل الأساسية التي ترفع من قيمة بيانات أجهزة EoT وتزيد من قيمتها. لذلك يجب تحفيز مالكي البيانات على مشاركة بياناتهم التي تم إنشاؤها/المملوكة لهم لتحقيق المزيد من القيمة للنظام البنائي وأن يكونوا قادرين على القيام بذلك مع الحفاظ على الخصوصية.
من عوامل التمكين الرئيسية اعتماد الهوية اللامركزية والمحافظ الرقمية لمالكي البيانات وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) التي توفر هوية أساسية ووسيلة للتعامل مع الأجهزة والأصول المتصلة.
في حالة مركبات الأسطول، فإن ربط سائق معين بمركبة معينة من شأنه إلغاء القفل أنماط السلوك الخاصة ببرنامج التشغيل واستخدام مركبات الأسطول. وسيؤدي هذا الاقتران إلى توليد رؤى حول رفاهية السائق، بالإضافة إلى توصيات مخصصة وملائمة لهذا السائق من شركة الأسطول أو شركائها في النظام البنائي. ويجب أن يتم تحفيز السائق كمالك البيانات الخاصة بأنماط سلوكه بشكل مناسب لمشاركة بياناته المجهولة مع النظام البنائي، إما من خلال خدمات القيمة المضافة أو عروض برامج الولاء.
إن انتشار الأجهزة المتصلة في كل مكان يخلق سوقًا متناميًا باستمرار للحصول على البيانات ودمجها وتنقيحها وتحويلها إلى رؤى واقعية قابلة للتنفيذ. ويجب أن تُبنى EoT على منصات ابتكار مفتوحة ترتكز على بنية تحتية قابلة للتشغيل البيني ومعايير مشتركة ونسيج مترابط من البيانات والخدمات. إن هندسة منصات الابتكار المفتوحة هذه هي عملية جماعية ترتكز على المبادئ الأساسية للأنظمة المفتوحة والمرونة وانخفاض الحواجز أمام الدخول. ويتم تمكين الوصول إلى هذه البنية التحتية من خلال أسواق الخدمات المصغرة ومجموعات الأدوات حيث تتكون طبقة القيمة الرئيسية من البيانات وخدماتها ومنتجاتها.
ولإلقاء نظرة أكثر تعمقًا على كيفية تحقيق EoT، اقرأ تقرير IBM لقيمة الأعمال أدناه.
