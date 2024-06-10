بينما نتحدث عن وحدات المعالجة المركزية، نكون بصدد الحديث عن شريحة معالج صغيرة جدًا، ومع ذلك يوجد القليل جدًا من الأشياء لا يتمكن هذا الشيء الصغير جدًا من فعله. يوضح استعراض موجز الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على وحدات المعالجة المركزية:

الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية

تصنع العديد من الشركات الأكثر ربحية في العالم - مثل Apple - أجهزة ضمن صناعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. أدى تزايد الطلب على منصات الحوسبة الشخصية (مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب) إلى توسع هائل ومستمر في استخدام وحدة المعالجة المركزية. علاوة على ذلك، فإن الأجهزة المنزلية المزودة بتقنية إنترنت الأشياء تعني أن وحدات المعالجة المركزية تُدمج الآن في الثلاجات، والمنظمات الحرارية، والأنظمة الأمنية، وغير ذلك الكثير.

تحليلات البيانات

الهدف من تحليلات البيانات هو أخذ البيانات غير المنسقة وتحسينها في سياق مفهوم يتناول أهداف العمل. الجزء الأول من هذه العملية هو تجميع البيانات وتنظيمها. تُعد وحدات المعالجة المركزية مفيدة لهذه الأنشطة، حيث تعمل كوحدات معالجة أساسية للكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، فإن سرعات التوقيت الفائقة التي تحققها وحدات المعالجة المركزية تجعلها مناسبة تمامًا للتعامل مع عمليات المسح السريع واسترجاع المعلومات التي تتطلبها تحليلات البيانات.

الدفاع والفضاء

تُشكل وحدة المعالجة المركزية الأساس الحقيقي لأنظمة الدفاع الحديثة. فأي دولة ترغب في أن تكون قوة عظمى ينبغي أن يكون لديها أجهزة كمبيوتر حديثة كجزء من ترسانتها الأمنية. وبالمثل، فإن إنجازات البشرية في استكشاف الفضاء لم تكن لتحدث من دون وجود وحدات المعالجة المركزية للتعامل مع تحديات الحوسبة الهائلة في حساب مسافة وطرق الرحلات الفضائية. يُشكل الفضاء تحديًا فريدًا لأجهزة الكمبيوتر، التي ينبغي أن تكون معززة إشعاعيًا حتى تتمكن من تحمل أشعة الشمس القوية.

الخدمات المالية

ومثل تحليلات البيانات، تعتمد شركات التكنولوجيا المالية على وحدات المعالجة المركزية لتفعيل المعالجة السريعة والفعالة لكميات هائلة من المعلومات المالية. من خلال إجراء تحليلات متقدمة لهذه البيانات ثم تطبيق مجموعة من السيناريوهات المختلفة على تلك البيانات، يمكن لأنظمة إدارة المخاطر التي توفرها وحدات المعالجة المركزية أن تساعد المؤسسات المالية على تقليل الخسائر. كما تعزز وحدات المعالجة المركزية هذه الجهود بطريقة مهمة أخرى — وهي المساعدة على الإبلاغ عن الحالات الشاذة واكتشاف حالات الاحتيال.

الرعاية الصحية

تستفيد كل المجالات تقريبًا من السرعات الفائقة التي تحققها وحدات المعالجة المركزية، ولكن لا شيء يضاهي مجال الرعاية الصحية، حيث تكون الحياة حرفيًا على المحك ويكون التوقيت عاملاً حاسمًا. بالإضافة إلى إمكانية نقل معلومات المرضى الحياتية بسرعة بين مقدمي الخدمة، يمكن استخدام وحدات المعالجة المركزية للمساعدة على أتمتة عمليات طلب الأدوية والإمدادات الأخرى وتتبعها. يمكن لأجهزة الكمبيوتر أيضًا إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للأعضاء قبل عمليات الجراحة ومساعدة الأطباء على دراسة الأمراض.

التصنيع

أدى استخدام أشباه الموصلات إلى إحداث تغيير جذري في تصنيع ومزامنة مدخلات المواد وتحسين مراقبة الجودة. كما تغيرت عمليات التصنيع تغييرًا جذريًا من خلال التصنيع بمساعدة الكمبيوتر (CAM)، حيث تساعد أنظمة الكمبيوتر المدعومة بوحدة المعالجة المركزية على إدارة عمليات الإنتاج الصناعي. يستخدم التصنيع بمساعدة الكمبيوتر (CAM) الاتصالات المباشرة أو غير المباشرة بين وحدة المعالجة المركزية وعمليات الإنتاج لجدولة نشاط التصنيع والتحكم فيه وإدارته.

الاتصالات

يقدم مجال الاتصالات منتجاته الأكثر مبيعًا - أجهزة تكنولوجيا الاتصالات – ولكنه يساعد أيضًا المجالات الأخرى بطرق مهمة. وتشمل حالات الاستخدام هذه تفعيل المعاملات الرقمية (لمجال الخدمات المالية) ومساعدة مجال الرعاية الصحية من خلال دعم العمليات الجراحية بمساعدة الروبوتات بإمكانات دقيقة وتحديثات البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تُعد وحدات المعالجة المركزية ضرورية لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، والتي تعتمد على إشارات الاتصالات للتوجيه الملاحي.