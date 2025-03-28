تاريخ وحدة المعالجة المركزية (CPU)

في حين أن هذا المقال لن يتمكن من تكريم جميع رواد الحوسبة الأوائل، إلا أن هناك شخصين يجب تسليط الضوء على حياتهما وعملهما. فكلاهما لديه اتصال مباشر بالحوسبة ووحدة المعالجة المركزية:

Grace Hopper: تحية إلى "الجدة COBOL"

كانت الأمريكية جريس بروستر هوبر (1906-1992) تزن 105 أرطال فقط عندما جندت في البحرية الأمريكية—وكانت أقل من الوزن المطلوب بخمسة عشر رطلاً. وفي أحد أكثر القرارات حكمة في تاريخ البحرية الأمريكية، أعطت البحرية استثناء وعينتها بأي حال.

ما افتقرت إليه Grace Hopper في الحجم الجسدي، عوّضته بالطاقة والبراعة المتنوعة. لقد كانت عالمة رياضيات موهوبة من الطراز الأول: عالمة رياضيات موهوبة حاصلة على شهادتي دكتوراه من جامعة ييل في كل من الرياضيات والفيزياء الرياضية، وأستاذة رياضيات مشهورة في كلية فاسار، وعالمة كمبيوتر رائدة يرجع إليها الفضل في كتابة لغة الكمبيوتر وتأليف أول دليل للكمبيوتر، وقائدة بحرية (في وقت نادراً ما كانت النساء يترقين فيه إلى مناصب إدارية في الجيش).

وبسبب عملها في مشاريع الكمبيوتر الرائدة في عصرها، مثل تطوير الحاسوب الخارق UNIVAC بعد الحرب العالمية الثانية، بدت Hopper دائمًا في خضم الحدث، ودائمًا ما كانت في المكان المناسب في الوقت المناسب. لقد شهدت شخصيًا الكثير من تاريخ الحوسبة الحديث. كانت هي الشخص الذي صاغ في الأصل مصطلح "خطأ الكمبيوتر"، واصفة عثة فعلية أصبحت عالقة داخل قطعة من معدات الحوسبة. (لا تزال العثة الأصلية معروضة في المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي التابع لمؤسسة Smithsonian في واشنطن العاصمة).

خلال تجربتها في العمل في مشروع UNIVAC (وتشغيل مشروع UNIVAC لشركة Remington Rand لاحقًا)، شعرت هوبر بالإحباط لعدم وجود لغة برمجة أبسط يمكن استخدامها. لذلك شرعت في كتابة لغة البرمجة الخاصة بها التي اشتهرت باسم COBOL (اختصار COmmon Business-O rientedLanguage) (لغة الأعمال الشائعة).

روبرت نويس: عمدة Silicon Valley

كان روبرت نويس شخصية مؤثرة بالمعنى التجاري الكلاسيكي—فهو شخص يمكنه أن يبدأ نشاطًا مذهلاً بمجرد أن يظهر.

كان الأمريكي روبرت نويس (1927-1990) مخترعا وطفلاً نابغة. ووجه فضوله الفكري لاحقًا إلى عمله الجامعي، خاصة بعد أن عرض عليه اثنان من الترانزستورات الأصلية التي أنشأتها مختبرات بيل. في سن 26، حصل نويس على درجة الدكتوراه في الفيزياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

في عام 1959، تابع اختراع Jack Kilby في عام 1958 لأول دائرة متكاملة هجينة من خلال إجراء تعديلات جوهرية على التصميم الأصلي. أدت التحسينات التي أدخلها Noyce إلى نوع جديد من الدوائر المتكاملة: الدائرة المتكاملة المتجانسة (وتسمى أيضًا الرقاقة الإلكترونية)، والتي تمت صياغتها باستخدام السيليكون. وسرعان ما أصبحت رقاقة السيليكون بمثابة الوحي الذي غيّر الصناعات وشكّل المجتمع بطرق جديدة.

شارك نويس في تأسيس شركتين ناجحتين نجاحًا ضخمًا من خلال مسيرته التجارية: شركة فيرتشايلد لأشباه الموصلات (1957) وإنتل (1968). كان أول CEO لشركة إنتل التي لا تزال معروفة عالميًا بتصنيع شرائح المعالجة.

كان شريكه في مساعيه هو غوردون مور الذي اشتهر بتنبؤه بشأن صناعة أشباه الموصلات التي أثبتت موثوقيتها لدرجة أنها بدت وكأنها خوارزمية. ووضع ما يطلق عليه "قانون مور" الذي يفترض أن عدد الترانزستورات التي سيتم استخدامها داخل دائرة متكاملة يتضاعف بشكل موثوق كل عامين تقريبًا.

بينما أشرف نويس على إنتل، أنتجت الشركة Intel 4004، التي تُعرف الآن بأنها الشريحة التي أحدثت ثورة في المعالجات الدقيقة في سبعينيات القرن العشرين. تضمن إنشاء Intel 4004 تعاونًا ثلاثيا بين تيد هوف من إنتل، وستانلي مازور، وفيديركو فاجين، وأصبح أول معالج دقيق على الإطلاق يُقدم للاستخدامات التجارية.

وفي أواخر فترة عمله، أنتجت الشركة أيضًا معالج Intel 8080—وهو ثاني معالج دقيق 8 بت للشركة، والذي ظهر لأول مرة في أبريل 1974. في غضون عامين من ذلك، كانت الشركة المصنعة تطرح Intel 8086 ، وهو معالج دقيق 16 بت.

خلال مسيرة نويس المهنية اللامعة، جمع 12 براءة اختراع لابتكارات مختلفة، وكرمه ثلاثة رؤساء أمريكيين مختلفين لعمله في الدوائر المتكاملة والتأثير العالمي الهائل الذي أحدثته.