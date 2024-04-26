نعلم أن فهم المشكلات الفنية للعملاء أمر بالغ الأهمية لتقديم خدمة دعم فعالة. تتطلب الشركات حلولاً سريعة ودقيقة لمشكلاتها التقنية، ما يتطلب من فرق الدعم امتلاك معرفة تقنية عميقة والتواصل بشأن خطط العمل بوضوح. يمكن أن تؤدي أدوات الدعم المضمنة في المنتج أو أدوات الدعم عبر الإنترنت، مثل المساعدين الافتراضيين، إلى زيادة تفاعلات الدعم المستنيرة والفعالة مع الخدمة الذاتية للعميل.

يقول حوالي 85% من المديرين التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سوف يتعامل بشكل مباشر مع العملاء في العامين المقبلين. يمكن لأولئك الذين يطبقون ميزة بحث الخدمة الذاتية في مواقعهم وأدواتهم أن يصبحوا أكثر كفاءة وفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي التعلم من مجموعات البيانات الواسعة ويمكنه إنتاج ردود دقيقة ومخصصة. إن القدرة على فهم السياق الأساسي للسؤال (مع الأخذ في الحسبان المتغيرات مثل النبرة والمشاعر والسياق) تمكّن الذكاء الاصطناعي من تقديم إجابات تتماشى مع احتياجات المستخدم المحددة، ومع الأتمتة يمكنه تنفيذ المهام، مثل فتح تذكرة لطلب قطعة غيار.

حتى عندما تطرأ موضوعات لا يستطيع المساعدون الافتراضيون حلها بمفردهم، يمكن للأتمتة توصيل العملاء بسهولة بوكيل مباشر يمكنه المساعدة. وفي حال تصعيد المشكلة إلى وكيل مباشر، يمكن تقديم ملخص لسجل المحادثة الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن من متابعة المحادثة بسلاسة من حيث انتهى المساعد الافتراضي.

وكمطورٍ للذكاء الاصطناعي، تعمل شركة IBM مع آلاف العملاء لمساعدتهم على دمج التقنية في جميع أنحاء مؤسستهم لتحقيق مستويات جديدة من الرؤى والكفاءة. تعتمد خبرتنا بدرجة كبيرة على تطبيق الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وأدواتنا الخاصة، والتي يمكننا بعد ذلك تطبيقها في تعاملات العملاء.

يخبرنا عملاؤنا أن أعمالهم تتطلب عمليات دعم استباقية مبسطة يمكنها توقع احتياجات المستخدم ما يؤدي إلى استجابات أسرع وتقليل فترة التعطل والمشكلات المستقبلية.