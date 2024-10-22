الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة: مبررات الانفتاح في نمذجة اللغة

افتتح إصدار ChatGPT قبل عامين فصلاً جديدًا في الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بنماذج لغوية كبيرة ذات حجم وتعقيد غير مسبوقين. تُعد هذه النماذج الآن قوة رائدة في البحث والأعمال، ولكن العديد منها لا تنشر بياناتها أو وصفة التداول الكاملة أو نقاط التحقق الخاصة بها. وهنا يأتي دور المنظمة غير الربحية معهد Allen للذكاء الاصطناعي (Ai2). بدأ معهد Ai2 في مزاولة نشاطه عام 2014، على يد Paul Allen، المؤسس المشارك لشركة Microsoft. تعمل مجموعة البحث على نماذج لوعية، ونماذج متعددة الوسائط، وأطر تقييم في مصدر مفتوح.

مؤخرا، قام معهد Ai2 بإطلاق Molmo، وهي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط المتطورة التي تهدف إلى تقليص الفجوة بشكل كبير بين الأنظمة المفتوحة والأنظمة الخاصة. يقول Ai2: "حتى نماذجنا الأصغر حجمًا تتفوق على منافسيها في الأداء بعشرة أضعاف".

وفي وقت سابق من سبتمبر، أطلقت Ai2 نموذج OlmoE، وهو نموذج مزيج الخبراء يضم مليار مَعلمة نشطة و7 مليارات مَعلمة إجمالية، تم تطويره بالتزامن مع الذكاء الاصطناعي السياقي. تم تدريبه على 5 تريليونات رمز مميز وبُني على مزيج جديد من البيانات يتضمن دروسًا من Dolma الصادر عن Ai2.

تحدثنا مع Hanna Hajishirzi، المديرة العليا لأبحاث اللغة الطبيعية في Ai2، بعد أن ألقت كلمتها الرئيسية في مؤتمر PyTorch في سان فرانسيسكو لمناقشة المصدر المفتوح والإلمام بالذكاء الاصطناعي.