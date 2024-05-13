يمكن تقسيم خصائص نماذج الأساس إلى ثلاث سمات رئيسية. يجب على المؤسسات أن تدرك أن التركيز المفرط على إحدى السمات قد يضر بالسمات الأخرى. إن تحقيق التوازن بين هذه السمات هو المفتاح لتخصيص النموذج الذي يلبي الاحتياجات الخاصة للمؤسسة:

موثوقة: نماذج واضحة وقابلة للتفسير وغير مؤذية. تحقق الكفاءة من حيث الأداء: المستوى المناسب من الأداء للمجالات التجارية المستهدفة وحالات الاستخدام. فعالة من حيث التكلفة: نماذج تقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بتكلفة إجمالية أقل للملكية ومخاطر منخفضة.

IBM Granite هي سلسلة رائدة من النماذج على مستوى المؤسسات، طورتها IBM Research. تتميز هذه النماذج بمزيج مثالي من هذه الصفات، مع التركيز على الثقة والموثوقية، ما يمكن الشركات من النجاح في مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تذكر أنه لا يمكن للشركات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي بنماذج أساس لا يمكن الوثوق بها.

تقدم IBM watsonx نماذج على مستوى المؤسسات ناتجة عن عملية تنقيح صارمة. وتبدأ هذه العملية بابتكار النماذج بقيادة IBM Research، وتشمل تعاونًا مفتوحًا وتدريبًا على محتوى ذي صلة بالمؤسسات تحت مدونة IBM لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز شفافية البيانات.

طورت IBM Research تقنية ضبط تعليمات تعزز كلاً من النماذج المطورة من IBM والنماذج مفتوحة المصدر المختارة بقدرات ضرورية للاستخدام المؤسسي. وتتخطى مجموعة بياناتنا “FM_EVAL” المعايير الأكاديمية، حيث تحاكي تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في العالم الحقيقي. يتم توفير النماذج الأكثر قوة من مسار العمل هذا على منصة IBM watsonx.ai ، ما يزود العملاء بنماذج أساسية موثوقة للذكاء الاصطناعي التوليدي وعلى مستوى المؤسسات كما هو موضح في الصورة: