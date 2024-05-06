أفضل رهان للمؤسسات في المستقبل: تأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي

قد يكون عدم معرفة نقطة البداية هو العائق أمام اتخاذ إجراءات أمان فعَّالة. لذلك، تعاونت كلٌّ من IBM وAWS لوضع دليل إجرائي وتوصيات عملية للمؤسسات التي تريد حماية تقنياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

لإرساء الثقة والأمان في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب على المؤسسات أن تبدأ بالأساسيات أولًا، متخذةً الحوكمة كنقطة انطلاق أساسية. في الواقع، أشار 81% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب نموذج حوكمة أمنيًّا جديدًا بشكل أساسي. ومن خلال البدء بالحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، يمكن للقادة بناء الأساس لاستراتيجية الأمن الإلكتروني لحماية بنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم التي تتماشى مع أهداف العمل وقيم العلامة التجارية.

كي يتم تأمين أي عملية، يجب أولًا فهم كيفية عملها وما يجب أن تبدو عليه العملية المتوقعة، حتى يتم التمكُّن من تحديد الانحرافات. إن الذكاء الاصطناعي الذي يخرج عن نطاق الوظائف المصمم للعمل من أجلها يمكن أن يتسبَّب في حدوث مخاطر جديدة تؤثِّر في الأعمال بطرق غير متوقعة. لذا، فإن تحديد تلك المخاطر المحتملة وفهمها يساعد المؤسسات على تحديد مستوى المخاطر الممكن تحمله، وهو ما يتأثر بمتطلبات الامتثال والمتطلبات التنظيمية الخاصة بها.

بمجرد وضع ضوابط الحوكمة، يمكن للمؤسسات أن تؤسس بشكل أكثر فاعلية استراتيجية لتأمين مسار الذكاء الاصطناعي. البيانات والنماذج واستخدامها، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية التي يقومون ببنائها وتضمين ابتكارات الذكاء الاصطناعي فيها. وفي حين أن نموذج المسؤولية المشتركة للأمن قد يتغير بناءً على كيفية استخدام المؤسسة للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن هناك العديد من الأدوات والضوابط والعمليات المتاحة للمساعدة على التخفيف من مخاطر التأثير في الأعمال خلال قيام المؤسسات بتطوير عمليات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

تحتاج المؤسسات إلى إدراك أن التهديدات التي تواجه سلسلة الذكاء الاصطناعي قد تؤثر في الثقة نفسها، وليس فقط على قضايا مثل الهلوسة والتحيز والأخلاقيات. تأخذ التهديدات التقليدية أبعادًا جديدة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم التهديدات الجديدة قدرات الذكاء الاصطناعي الهجومية كوسيلة جديدة للهجوم. كما أن هذه التهديدات تسعى إلى اختراق أصول وخدمات الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها بشكل متزايد.