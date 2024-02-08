يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أن تلتزم نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة للأغراض العامة، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ونماذج الأساس، بنظام تصنيف يعتمد على مستويات مخاطر منهجية.تتمتع مستويات المخاطر الأعلى بمزيد من متطلبات الشفافية بما في ذلك تقييم النموذج والتوثيق وإعداد التقارير.كما أنها تتضمن تقييم مخاطر النظام والتخفيف من حدتها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، وتوفير الحماية ضد أحداث الأمن الإلكتروني.بالإضافة إلى ذلك، تشمل متطلبات الشفافية هذه الحفاظ على وثائق فنية محدثة، وتقديم ملخص للمحتوى المستخدم في تدريب النموذج، والامتثال لقوانين حقوق النشر الأوروبية.

يتبع قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي نهجًا قائمًا على المخاطر، باستخدام مستويات لتصنيف مستوى المخاطر التي تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي على صحة الفرد أو سلامته أو حقوقه الأساسية. المستويات الثلاثة هي:

الأنظمة منخفضة المخاطر مثل فلاتر الرسائل غير المرغوب فيها أو ألعاب الفيديو لها متطلبات قليلة بموجب القانون بخلاف التزامات الشفافية.

أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة مثل المركبات ذاتية القيادة والأجهزة الطبية والبنية التحتية الحيوية (شبكات المياه والغاز والكهرباء وغيرها) تتطلب من المطورين والمستخدمين الالتزام بمتطلبات تنظيمية إضافية: تنفيذ إدارة المخاطر، وتوفير الدقة والمتانة، وإطار عمل للمساءلة يتضمن رقابة بشرية تلبية متطلبات الشفافية المنصوص عليها للمستخدمين، وحفظ السجلات، والتوثيق التقني

مثل المركبات ذاتية القيادة والأجهزة الطبية والبنية التحتية الحيوية (شبكات المياه والغاز والكهرباء وغيرها) تتطلب من المطورين والمستخدمين الالتزام بمتطلبات تنظيمية إضافية:

الأنظمة المحظورة مع استثناءات قليلة هي الأنظمة التي تشكل مخاطر غير مقبولة مثل التسجيل الاجتماعي، والتعرف على الوجه، والتعرف على المشاعر، وأنظمة تحديد الهوية البيومترية عن بُعد في الأماكن العامة.

يفرض قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أيضًا قواعد حول طريقة إخطار العملاء عند استخدام روبوت المحادثة أو عند استخدام نظام التعرف على المشاعر الإنسانية. هناك متطلبات إضافية لتصنيف المنتجات فادحة التزييف وتحديد وقت استخدام محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوسائط.

قد يكون عدم الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي مكلفًا:

7.5 مليون يورو أو 1.5% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة في جميع أنحاء العالم (أيهما أعلى) في حالة تقديم معلومات غير صحيحة. 15 مليون يورو أو 3% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة في جميع أنحاء العالم (أيهما أعلى) في حالة انتهاك التزامات قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي.

— VentureBeat

يُعد قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي حاليًا الإطار القانوني الأكثر شمولاً للوائح الذكاء الاصطناعي. تحيط الحكومات في جميع أنحاء العالم علمًا وتناقش بنشاط كيفية تنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي لضمان حماية مواطنيها وشركاتها ووكالاتها الحكومية من المخاطر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الأطراف المعنية بداية من مجالس إدارات الشركات وحتى المستهلكين في إعطاء الأولوية للثقة والشفافية والإنصاف والمساءلة عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.