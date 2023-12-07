الوتيرة العصريّة لإنشاء البيانات مذهلة. تنتج المؤسسة العادية البيانات بشكل مستمر — وربما بشكل متواصل — وسرعان ما تستثمر في الخوادم لتوفير مساحة تخزين كبيرة لتلك المعلومات. وبمرور الوقت، وربما في وقت أقرب مما كان متوقعًا، تتراكم لدى المؤسسة المزيد من البيانات وتتجاوز حجم هذا الخادم، لذا فهي تستثمر في خوادم متعددة. أو يمكن لتلك الشركة أن ترتبط بمركز بيانات، والذي تم إنشاؤه لاستيعاب مستودعات أكبر من المعلومات.
لكن إنشاء البيانات الجديدة لا يتباطأ أبدًا. وإذا أخذت المؤسسة مقاييسها الجديدة وأجرت تحليلاً شاملًأ للبيانات عليها، فستكون إحدى النتائج هي إنشاء المزيد من البيانات من هذا التحليل. في مرحلة ما، قد تتجاوز أصول مركز بيانات المؤسسة هذا التخزين وستحتاج الشركة إلى استخدام مراكز بيانات متعددة. أو قد تختار الإدارات المختلفة داخل تلك الشركة استخدام مراكز بيانات أخرى لأحمال تشغيل معلوماتية معينة، على الرغم من أن هذا الإجراء يتجاهل أفضل الممارسات.
بغض النظر عن مصدرها، هناك مشاكل مثل امتداد الخوادم التي تنشأ عن الاحتفاظ بالمعلومات في مواقع مادية متباينة. هذه مشاكل تتعلق إلى حدٍ كبير بعدم الكفاءة وتتطلب حلاً يبسط عمليات تخزين البيانات ويحافظ على تنظيم موارد بيانات المؤسسة بأمان ضمن إطار عمل منطقي. ولهذا السبب تحتاج الشركات إلى استراتيجية فعالة لدمج مراكز البيانات.
نظرًا لأن المصطلح ينطبق على المنشآت ذات الأحجام المختلفة، فيجب أن نكون واضحين بشأن ما يشكل مركز البيانات. أولا وقبل كل شيء، يعد مركز البيانات مكانًا فعليًا، سواء كان ذلك مبنى بأكمله أو غرفة واحدة. إنها مساحة مادية ذات خصائص محددة مخصصة لإسكان واستضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
في نشأتها، تميل مراكز البيانات إلى أن تكون إبداعات فردية تم تطويرها للاستخدام الحصري لشركة واحدة. وبمرور الوقت، أصبح المصطلح يشمل مراكز بيانات كبيرة وواسعة النطاق يديرها مقدمو الخدمات السحابية، والتي تستضيف العديد من المؤسسات والأفراد من شركات مختلفة. على سبيل المثال، تدير IBM أكثر من 60 مركزًا للبيانات السحابية خاص بها في مواقع مختلفة حول العالم.
هناك ثلاثة أنواع من مرافق مركز البيانات التي تختلف وفقا لاستخداماتها التجارية وأحمال التشغيل التي تتعامل معها:
ما أصول البيانات التي لديك وأين ستحتفظ بها جميعًا؟ وهل هناك طريقة أفضل—طريقة توفر كفاءة أكبر؟ هذه هي الأسئلة الإرشادية وراء دمج مركز البيانات.
استراتيجية دمج مراكز البيانات هي خطة تقوم المؤسسة بإنشائها وتنفيذها لتقليص عمليات تخزين البيانات وتبسيط نظام إدارة البيانات الخاص بها.
عندما نناقش عادةً خدمات إدارة البيانات، فإننا نتحدث عن كيفية تنفيذها لجمع البيانات وتحصيلها وكيفية توسيع نطاقها لتستوعب كميات البيانات المتزايدة باستمرار. ولكن في حال دمج مراكز البيانات، فإننا ندعو حقًا إلى انهيار بعض الأنظمة ودمج بياناتها في موقع أكثر مركزية. وبمعنى آخر، فإن دمج مركز البيانات هو في المقام الأول عملية اختزالية، وهي عملية لا يتم فيها تغيير كمية بيانات الشركة، ولكن عادةً ما يتم تقليل عدد أنظمة التخزين المختلفة الخاصة بها.
لا يلزم أن تكون الاستراتيجية المبنية على دمج مراكز البيانات معقدة للغاية، ولكن خطة الدمج هذه ستعتمد إلى حد كبير على متغيرات أخرى، مثل عدد الأنواع المختلفة من البيانات التي تحتاج المؤسسة إلى الاحتفاظ بها.
في جوهرها، تُعد جهود دمج البيانات نشاطًا مباشرًا إلى حد ما يبدأ بجمع البيانات التنظيمية من مصادر مختلفة. ثم يتم تحسين البيانات حسب الحاجة عن طريق تنظيفها وتمشيطها بحثًا عن الأخطاء المحتملة. وأخيرًا، يتم تخزين البيانات المحسّنة في مكان واحد، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر.
على الأقل هذه هي النسخة البسيطة. في الواقع، بالنسبة لمعظم الشركات، تميل صياغة استراتيجية دمج مركز البيانات إلى أن تكون شأنا أكبر بكثير وأكثر مشاركة. قد يكون هناك العديد من البيانات التي تحتاج إلى جمعها لمراكز البيانات، وقد يتطلب تنظيف تلك البيانات في الواقع عدة خطوات، ويجب على المؤسسة اتخاذ قرارات مهمة بشأن احتياجات البيانات الحالية والتوقعات الذكية حول متطلبات تخزين البيانات المستقبلية.
تعتمد خطوة رئيسية أخرى في التنفيذ على جهد المعلومات العامة الداخلية لتعريف الموظفين وأفراد الشركة الآخرين باستراتيجية دمج مركز البيانات التي تم إنشاؤها. لقد لوحظ أن إدارة استراتيجية دمج مركز البيانات يجب أن تكون اقتراحًا "شاملًا" ، مع إبلاغ جميع الأطراف المعنية بالاستراتيجية وما يتعين عليهم القيام به لدعمها. يمكن لإدارة التغيير الفعالة أن تمنع انحرافات الاستراتيجية، كما يمكن أن يحدث إذا قام الموظفون بإنشاء مراكز البيانات الخاصة بهم بشكل مستقل عن سياسة الشركة الجديدة.
على الرغم من أن هناك العديد من المزايا التي يمكن أن تجنيها المؤسسة التي تنفذ إستراتيجية دمج مراكز البيانات بعناية، إلا أن هناك ميزة واحدة يكاد يكون من المستحيل على معظم الشركات تجاهلها؛ ألا وهي وفورات التكاليف.
من خلال تقليل عدد مراكز البيانات وغيرها من أشكال أنظمة التخزين القديمة، فإن المؤسسة ستخفض تكاليفها التشغيلية بشكل كبير. على سبيل المثال، ستحتاج الشركة إلى عدد أقل من أصول تكنولوجيا المعلومات عندما تحقق الدمج، وهذا يسمح لها بالبدء في إيقاف تشغيل المعدات القديمة. وعلى نفس المنوال، ستحتاج الشركة إلى عدد أقل من مراكز البيانات لتخزين البيانات، ولن تحتاج إلى شراء مراكز بيانات جديدة. يمكن لكل حالة من هذه الحالات أن تولد مساهمة إيجابية في النتيجة النهائية للمؤسسة من خلال إنشاء تخفيضات في التكاليف مثل انخفاض تكاليف الصيانة.
تشمل الميزات الأخرى لوجود استراتيجية فعالة لدمج مركز البيانات تحسين الأداء، ونظام إدارة مبسط لتخزين البيانات، وتعزيز أمان البيانات مع تقليل مخاطر الأمان والانقطاعات بسبب وجود أصول بيانات مركزية.
إحدى الميزات الأخرى هي تحقيق "الفوز المتبادل" الحقيقي لكل من المؤسسة والبيئة. عندما تتبنى مؤسسة ما استراتيجية دمج مراكز البيانات، فإن هذا التبسيط يزيد أيضًا من كفاءة الطاقة في المؤسسة، مما يقلل من استهلاك الشركة للطاقة ويقلل من بصمتها الكربونية.
عادةً ما تستلزم عملية دمج مركز البيانات الخطوات التالية:
على الرغم من وجود أساليب مختلفة موصى بها للتعامل مع مشروع دمج مراكز البيانات، إلا أنه لا يوجد جدل كبير حول ما يجب أن يكون الخطوة الأولى لأي مؤسسة—تقييم أصول البيانات التي تمتلكها والتأكد من مرافق مركز البيانات التي يجب أن تضمها. يجب تنفيذ ذلك بدقة وشمولية كبيرتين نظرًا لوفرة البيانات في معظم المؤسسات.
قبل بدء عملية ترحيل مركز البيانات، يجب على المؤسسة أولا تحديد المعلمات المادية لمركز (مراكز) البيانات. يبدأ هذا بدراسة العقارات المعنية والجوانب الجغرافية (مثل الحجم المادي والمساحة المتاحة). كما يجب أن يتضمن أيضاً العوامل المتعلقة بالاحتياجات الكهربائية لمركز البيانات، بما في ذلك الكابلات وعرض النطاق الترددي والاتصال ومصدر الطاقة المطلوب.
تتطلب الخطوة التالية أن يتم تعيين تكوينات البرامج والأجهزة الخاصة بالمؤسسة حتى يمكن إصدار حكم عادل حول الموارد والاستخدام. ما الذي يعمل بفعالية؟ وما ليس؟ يساعد وجود خريطة اكتشاف واعتماد محددة جيدًا في هذه العملية، بينما تساعد التقنيات مثل المحاكاة الافتراضية الشركة على إعادة توزيع أحمال التشغيل لديها بحيث يتم التعامل مع المزيد من أحمال التشغيل بواسطة جهاز واحد.
إن مشاريع دمج مراكز البيانات ليست بالمشاريع الصغيرة. وبالنظر إلى أنها ستؤثر على كل قسم داخل المؤسسة، يجب أن يقود هذه المشاريع موظفون يتمتعون بإدارة مشروع مضمونة. وعلى نحو مماثل، ينبغي للشركة أن تحصل على فكرة مسبقة عن التكلفة التي ستترتب على هذه الترقيات التقنية المختلفة (مثل الترحيل السحابي) قبل أن تبدأ عملية إعداد ميزانية الشراء الكاملة.
في هذه المرحلة ، يجب أن يكون لدى المؤسسة رؤية شاملة لأصول البيانات الخاصة بها وفكرة كاملة عن كيفية عمل نظام تخزين البيانات الجديد للمؤسسة. لذلك، يبقى فقط لمهندسي تكنولوجيا المعلومات أخذ جميع البيانات المجمعة حول أنظمة الأجهزة والبرامج وتطوير التصميم النهائي للدمج. وبمجرد الانتهاء من فحص هذا التصميم بدقة، يمكن تنفيذ الخطة.
بمجرد أن تحقق المؤسسة بيئة ما بعد الدمج، يجب أن يستغرق الأمر وقتًا لاختبار وتأكيد جدوى البنية التحتية لمركز البيانات المنقحة بشكل كامل. وهذا يعني التحقق من جميع أجزاء النظام الجديد وضمان استقرار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
يمكن تطبيق العديد من أفضل الممارسات لدمج مركز البيانات:
يوفر الدمج الناجح لمركز البيانات العديد من الفوائد للمؤسسة التي تعمل على تبسيط عمليات مركز البيانات لديها. يتيح لك وجود مركز بيانات موحد زيادة وقت التشغيل مع تقليل فترة التعطل في نفس الوقت. علاوة على ذلك، إنها عملية تحسين تساعد في الإدارة الفعالة لمركز البيانات. عند استخدامها بذكاء جنبًا إلى جنب مع متطلبات الأعمال الحالية، يمكن أن تثبت مبادرات دمج مراكز البيانات أنها الخطوة الأولى في الإدارة الفعالة للبنية التحتية.
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