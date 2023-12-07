الوتيرة العصريّة لإنشاء البيانات مذهلة. تنتج المؤسسة العادية البيانات بشكل مستمر — وربما بشكل متواصل — وسرعان ما تستثمر في الخوادم لتوفير مساحة تخزين كبيرة لتلك المعلومات. وبمرور الوقت، وربما في وقت أقرب مما كان متوقعًا، تتراكم لدى المؤسسة المزيد من البيانات وتتجاوز حجم هذا الخادم، لذا فهي تستثمر في خوادم متعددة. أو يمكن لتلك الشركة أن ترتبط بمركز بيانات، والذي تم إنشاؤه لاستيعاب مستودعات أكبر من المعلومات.

لكن إنشاء البيانات الجديدة لا يتباطأ أبدًا. وإذا أخذت المؤسسة مقاييسها الجديدة وأجرت تحليلاً شاملًأ للبيانات عليها، فستكون إحدى النتائج هي إنشاء المزيد من البيانات من هذا التحليل. في مرحلة ما، قد تتجاوز أصول مركز بيانات المؤسسة هذا التخزين وستحتاج الشركة إلى استخدام مراكز بيانات متعددة. أو قد تختار الإدارات المختلفة داخل تلك الشركة استخدام مراكز بيانات أخرى لأحمال تشغيل معلوماتية معينة، على الرغم من أن هذا الإجراء يتجاهل أفضل الممارسات.

بغض النظر عن مصدرها، هناك مشاكل مثل امتداد الخوادم التي تنشأ عن الاحتفاظ بالمعلومات في مواقع مادية متباينة. هذه مشاكل تتعلق إلى حدٍ كبير بعدم الكفاءة وتتطلب حلاً يبسط عمليات تخزين البيانات ويحافظ على تنظيم موارد بيانات المؤسسة بأمان ضمن إطار عمل منطقي. ولهذا السبب تحتاج الشركات إلى استراتيجية فعالة لدمج مراكز البيانات.