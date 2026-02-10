عرض شهادة إثبات الاستحقاق - عرض شهادات إثبات الاستحقاق (PoE) لموقعك

عرض مخزون الاستحقاقات وتحديثات عمليات النشر*

التخصيصات - عرض التخصيص الحالي لاستحقاقات الترخيص لموقعك

تحديث تخصيصات الاستحقاقات - تحديث التخصيص الحالي للاستحقاقات (تنزيل البرامج و/أو طلبات الوسائط و/أو الدعم الفني) لموقعك

عرض المخزون – عرض تقرير موجز عن كمية استحقاقات المنتجات الخاصة بمواقعك. يمكن تصدير التقرير أو طباعته

تسجيل وتتبع استحقاقات المنتجات التي تم نشرها - يتيح لك تتبع النشر إمكانية تسجيل وتتبع عدد الاستحقاقات التي تم نشرها في موقع معين. يمكن بدء عمليات النشر أو تغييرها أو عرضها من خلال تقرير تخصيصات الاستحقاقات

* ملاحظات: يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى موقع PAO الخاص بك والإذن لعرض / تحديث الاستحقاقات

لا تتبع تخصيصات الاستحقاق كميات عمليات النشر

يمكن فقط لمسؤول الاتصال الأساسي والمستخدمين المصرح لهم من قبل مسؤول الاتصال الأساسي إنشاء بيانات النشر وتحديثها

يمكن بدء عمليات النشر أو تغييرها أو عرضها من خلال تقرير تخصيصات الاستحقاقات.

لا تقوم شركة IBM بتغيير بيانات النشر الخاصة بك.