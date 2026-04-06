جدول وحدة التحويل

يتم استخدام جدول التحويل التالي لتحويل العملات المحلية إلى وحدة تحويل مشتركة، ما يمنح العميل ميزة التجميع العالمي للترخيص القائم على العملة، ويوفر تسعيرًا قائمًا على الحجم مع نمو العميل.

ملاحظة: عوامل التحويل المدرجة هنا غير مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية. هذه القيم ثابتة وتعتمد على العلاقات التاريخية بين العملات. ستظل عوامل هذا الجدول كما هي ما لم تستدعي تغييرات جوهرية تعديلها.

للحصول على معلومات إضافية، يُرجى التواصل مع ممثل مبيعات IBM الخاص بك.