الأسئلة الشائعة حول ترخيص الحاويات

إذا كان نشر المنتجات لديك يستخدم الحاويات مع تنسيق Kubernetes، فإن تراخيص الحاويات تسمح لك بترخيص السعة المتاحة فقط لمنتجاتك المعبأة في الحاويات، بدلًا من الاضطرار لترخيص المجموعة بأكملها التي قد تعمل فيها الحاويات.

بالإضافة إلى ذلك، تُتيح تراخيص الحاويات إمكانية احتساب النوى الجزئية عبر المجموعة بأكملها بدلًا من إجبار كل مجموعة عامل أو حجيرة على العد إلى الرقم الصحيح الكامل التالي.

تعمل IBM License Service أيضًا على أتمتة جمع بيانات استخدام التراخيص لمساعدة العملاء على تحديد استهلاك موارد برامجهم عبر المجموعة، ما يُتيح لهم تعديل التراخيص الممنوحة والبقاء ضمن الامتثال.