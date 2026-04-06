لعرض مستندات PA وPAE الحالية، انتقِل إلى IBM Terms.

ابدأ باختيار الدولة واللغة. التالي، تحت نوع المستند، انقر فوق السهم السفلي إلى يمين "Standard Agreements". ضمن أنواع المستندات (Document types)، اختَر "Standard Agreements" ثم Passport Advantage Agreements.



ملاحظات: يمكنك استخدام مربعات الاختيار لعرض الاتفاقية والمرفقات (Agreement & Attachments) و/أو مستندات التسجيل (Enrollment Documents).

إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك تجاوز البحث في IBM Terms والانتقال مباشرةً إلى المستندات التالية.

داخل IBM Terms، يمكنك أيضًا الوصول إلى مستندات معلومات الترخيص (License Information - LI)، بالإضافة إلى:

تُعَد اتفاقية علاقة العميل مع IBM (Client Relationship Agreement - CRA) الاتفاقية الوحيدة المستخدمة لاقتناء معظم عروض IBM.

توفِّر عائلة اتفاقيات CRA للعملاء المرونة اللازمة لاقتناء مجموعة محددة من العروض مع تضمين الشروط الضرورية فقط لدعم عملية اقتناء تلك العروض. مجموعة اتفاقيات CRA تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية خدمات السحابة (CSA) واتفاقية CRA – Services.

مرفقات مجموعة اتفاقيات CRA. عندما يستخدم العميل إحدى اتفاقيات عائلة CRA في صفقة سابقة تتعلق بعرض محدد فقط، ويريد لاحقًا توسيع نطاق شروط اتفاقيته لتشمل عروضًا أخرى، يمكنه القيام بذلك عن طريق إضافة مرفق يتضمن تلك الشروط التكميلية عند الحاجة.

ملحق IBM Data Processing Addendum (DPA) وبيان Statement of Limited Warranty (SoLW) والمعايير الأخرى اللازمة لتلبية المتطلبات التنظيمية والقانونية والخاصة بالعروض.

