تطوِّر شركة IBM تقنيات الشرائح المدمجة والتغليف المتقدم لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والمنطق الرقمي.
من خلال دمج تقنيات متعددة على مستوى التغليف لتعزيز الأداء وتقليل التكاليف، تُتيح أطر عملنا نموذجًا جديدًا من نوعه للابتكار في أشباه الموصلات علاوة على مسار جديد لتلبية المتطلبات المتزايدة لأداء الذكاء الاصطناعي.
تعمل منشأة IBM Bromont في كندا على تحويل أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا في العالم إلى مكونات ميكروإلكترونية متطورة تُستخدم في جميع أنظمة IBM، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المنتجات التي ينتجها عملاؤها من مصنعي المعدات الأصلية (OEM).
بخبرة تتجاوز 50 عامًا في تجميع واختبار التغليف، تُعَد Bromont أكبر منشأة تجميع واختبار أشباه موصلات في أمريكا الشمالية وواحدة من أكبر المُصدّرين في كندا؛ إذ تُنتِج أكثر من 100 ألف وحدة متقدمة أسبوعيًا بطريقة Flip Chip.
التركيز على fcBGA وSiP
التصميم
التوصيف
النمذجة
حل CPO - CSPO متكامل.
مميزات تطوير CPO
1972: افتتاح موقع Bromont
1996: مزود عالمي لمعالجات أجهزة الألعاب
2016: نظام z13 - شريحة 8 أنوية بتردد 5.2 جيجاهرتز على مواد عضوية
2018: SiP، بطاقات صغيرة - برنامج Z - أجهزة التشفير. 2022: الذكرى الخمسين للتأسيس
لوائح الاتّجار الدولي بالأسلحة (ITAR)
المعلومات غير المصنفة الخاضعة للتحكم (CUI)
سري
قدرة كاملة على تدفق العمليات من تجميع المواد في مرحلة MRL وصولًا إلى التجميع والاختبار، مع التركيز على تمكين تقنية 3DHI باستخدام الترابط الهجين، وتمكين الركيزة عالية الكثافة (HD)، وتقنية جسر DBHi. تستفيد IBM Bromont والشركات المصنِّعة الأصلية (OEM) من 50 عامًا من الخبرة في التصنيع لخدمة كل من شركة IBM والعملاء الخارجيين في إنتاج شرائح الفليب المتقدمة، وSiP، واختبارات الإنتاج.
وفرة الطاقة النظيفة
شبكة الطاقة النظيفة
وفرة إمدادات المياه
التزام الحكومة بالاستدامة
مختبرات تطوير IBM الموجودة في خط سكة حديد شمال شرق الولايات المتحدة تدفع الابتكار في تكنولوجيا أشباه الموصِّلات للنهوض بمستقبل الحوسبة.
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