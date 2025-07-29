تطوِّر شركة IBM تقنيات الشرائح المدمجة والتغليف المتقدم لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والمنطق الرقمي.

من خلال دمج تقنيات متعددة على مستوى التغليف لتعزيز الأداء وتقليل التكاليف، تُتيح أطر عملنا نموذجًا جديدًا من نوعه للابتكار في أشباه الموصلات علاوة على مسار جديد لتلبية المتطلبات المتزايدة لأداء الذكاء الاصطناعي.

تعمل منشأة IBM Bromont في كندا على تحويل أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا في العالم إلى مكونات ميكروإلكترونية متطورة تُستخدم في جميع أنظمة IBM، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المنتجات التي ينتجها عملاؤها من مصنعي المعدات الأصلية (OEM).



بخبرة تتجاوز 50 عامًا في تجميع واختبار التغليف، تُعَد Bromont أكبر منشأة تجميع واختبار أشباه موصلات في أمريكا الشمالية وواحدة من أكبر المُصدّرين في كندا؛ إذ تُنتِج أكثر من 100 ألف وحدة متقدمة أسبوعيًا بطريقة Flip Chip.