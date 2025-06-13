خدمات البنية التحتية

تساعد خدمات تكنولوجيا المعلومات مراكز البيانات على التغلب على تعقيدات بيئات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، بدءًا من النشر وحتى إيقاف التشغيل

هل تحتاج إلى دعم تكنولوجيا المعلومات؟
متخصصون محترفون في الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات ومبرمج يعمل على أجهزة كمبيوتر في غرفة تحكم ومراقبة مزوّدة بشاشات رقمية
%77

على الرغم من أن 77% من المديرين التنفيذيين يقولون إنهم بحاجة إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة لمواكبة المنافسين، يوافق 25% فقط منهم بشدة على أن بنية تكنولوجيا المعلومات في مؤسساتهم يمكنها دعم توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة.

 5 اتجاهات من استطلاع رأي عالمي في عام 2025 %35

يقول الرؤساء التنفيذيون إن 35% من القوى العاملة لديهم ستتطلب إعادة تدريب وإعادة تأهيل خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بنسبة 6% فقط في عام 2021.

 اقرأ دراسة الإدارة العليا لعام 2024 %60

يرى بعض المستجيبين للاستطلاع أن 60% من أحداث تعطل الخوادم المبلغ عنها كانت بسبب أخطاء التكوين.

 اقرأ المستندات الفنية لـ IDC %86

حتى اليوم، وعلى الرغم من أن 86% من المديرين التنفيذيين يشيرون إلى أن لدى مؤسساتهم إستراتيجية استدامة، فإن 35% فقط منهم قاموا بتنفيذها.

 اقرأ دليل الرؤساء التنفيذيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

بث ويب: إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن: IBM + Cisco لتحسين شبكات الذكاء الاصطناعي

الخميس، 26 يونيو 2025، 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

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شريك استراتيجي لبيئة مركز البيانات الخاص بك

توفّر IBM® Technology Lifecycle Services دعمًا شاملًا، وتوظف الخبرات لتنفيذ عمليات نشر فعّالة، وتُحرّر الموارد الداخلية للتركيز على المهام الاستراتيجية، وتضمن تشغيلًا محسّنًا ومرنًا لمراكز البيانات.
دعم شامل

يضمن اتباع نهج شامل، عبر دورة حياة المنتجات بأكملها، بدءًا من التقييم والتخطيط إلى مراحل التطوير والتشغيل والتحسين، إدارة متسقة وحماية لاستثمارات البنية التحتية ومراكز البيانات.
الخبرة

يساعد الاستعانة بخبراء منتجات IBM في التنفيذ والنشر على تجنّب الأخطاء الشائعة في التكوين، ما يساهم في تقليل فترات التعطل وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الفاعلية

تفويض المهام اليومية إلى متخصصين يُتيح لفِرق تكنولوجيا المعلومات التركيز على المبادرات الأعلى قيمة. وهذا مفيد بشكل خاص لإدارة مراكز البيانات البعيدة أو لتمكين الفرق الداخلية من التركيز على المشاريع الاستراتيجية.
التوفّر والمرونة

تُسهم اختبارات السلامة المنتظمة وخدمات التحسين في الحفاظ على المرونة وتعزيز الأداء مع الحد من المخاطر الأمنية. وتدعم الحلول البديلة للتخلص من البيانات والأجهزة في نهاية عمرها جهود إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتعزيز المسؤولية البيئية.

تلبية احتياجاتك أينما كنت

تقدم TLS المشورة بشأن استراتيجية البنية التحتية، وتطوير حلول البنية التحتية، وتشغيل مركز البيانات يوميًا، وتحسين حلول البنية التحتية حتى نهاية عمرها الافتراضي.

 اقرأ الوثائق
رسم توضيحي لشخص يكتب على سبورة بيضاء وآخر يجلس أمام جهاز كمبيوتر
  • تساعد الخدمات الاستشارية العملاء على تقييم استراتيجيات البنية التحتية لديهم وتصميمها وتخطيطها، مع مراعاة عوامل مثل الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والامتثال الأمني، والمرونة الإلكترونية، وتكامل البيانات، وأتمتة تكنولوجيا المعلومات. 
  • تساعد خدمة تصميم البنية العملاء على إنشاء بنية تكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع أهداف العمل.
  • تُسهّل خدمات التعليم والمهارات تنمية مهارات فرق تكنولوجيا المعلومات لدى العميل أو توفر العمالة والخبرة التكميلية للمشروعات قصيرة الأجل.
رسم توضيحي لحلول خوادم المؤسسات
  • يهدف ضمان التكامل المتسق مع البنية التحتية الحالية والإعداد الفعّال والخالي من الأخطاء إلى تقليل فترات التعطل وتحسين عمليات مراكز البيانات. 
  • خدمات النشر والتثبيت والتكوين للبنية التحتية وحلول الشبكات المؤسسية المقدمة من شركة IBM.
  • خدمات إضافية لتفريغ الأجهزة، وإعدادها، وتنفيذ المهام المتقدمة والترحيل، إلى جانب التوجيه الفني المستمر والإشراف على المشروع.
رسم توضيحي لشخص يقوم بالوصول إلى خادم معاملات CICS
  • توفر خدمات الدعم التشغيلي مجموعة مرنة من الخدمات القابلة للاختيار استنادًا إلى احتياجات العمل، مع مرونة في ساعات التغطية ونطاقها.
  • تتولى خدمات الدعم الاستراتيجي إدارة تسليم الأجهزة والبرامج، والعلاقات مع الموردين، وإدارة التغيير، والتوفّر، ومراقبة المخزون، وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات.
  • تشمل خدمات نقل الموقع نقل مراكز البيانات أو ترقيتها أو دمجها.
رسم توضيحي لبرنامج Open Enterprise for zos
  • تساعد تقييمات السلامة الروتينية على تحديد الثغرات الأمنية والقصور في الأداء وتطوير إستراتيجيات الحد من المخاطر في الأنظمة المتنوعة. 
  • يوفر التخلص الآمن والممتثل خيارات بديلة للأجهزة والبيانات غير المفيدة. 
  • تدعم خدمات التجديد وإعادة التسويق مبادئ الاقتصاد الدائري وأهداف إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
رسم توضيحي لشخص يكتب على سبورة بيضاء وآخر يجلس أمام جهاز كمبيوتر
  • تساعد الخدمات الاستشارية العملاء على تقييم استراتيجيات البنية التحتية لديهم وتصميمها وتخطيطها، مع مراعاة عوامل مثل الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والامتثال الأمني، والمرونة الإلكترونية، وتكامل البيانات، وأتمتة تكنولوجيا المعلومات. 
  • تساعد خدمة تصميم البنية العملاء على إنشاء بنية تكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع أهداف العمل.
  • تُسهّل خدمات التعليم والمهارات تنمية مهارات فرق تكنولوجيا المعلومات لدى العميل أو توفر العمالة والخبرة التكميلية للمشروعات قصيرة الأجل.
رسم توضيحي لحلول خوادم المؤسسات
  • يهدف ضمان التكامل المتسق مع البنية التحتية الحالية والإعداد الفعّال والخالي من الأخطاء إلى تقليل فترات التعطل وتحسين عمليات مراكز البيانات. 
  • خدمات النشر والتثبيت والتكوين للبنية التحتية وحلول الشبكات المؤسسية المقدمة من شركة IBM.
  • خدمات إضافية لتفريغ الأجهزة، وإعدادها، وتنفيذ المهام المتقدمة والترحيل، إلى جانب التوجيه الفني المستمر والإشراف على المشروع.
رسم توضيحي لشخص يقوم بالوصول إلى خادم معاملات CICS
  • توفر خدمات الدعم التشغيلي مجموعة مرنة من الخدمات القابلة للاختيار استنادًا إلى احتياجات العمل، مع مرونة في ساعات التغطية ونطاقها.
  • تتولى خدمات الدعم الاستراتيجي إدارة تسليم الأجهزة والبرامج، والعلاقات مع الموردين، وإدارة التغيير، والتوفّر، ومراقبة المخزون، وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات.
  • تشمل خدمات نقل الموقع نقل مراكز البيانات أو ترقيتها أو دمجها.
رسم توضيحي لبرنامج Open Enterprise for zos
  • تساعد تقييمات السلامة الروتينية على تحديد الثغرات الأمنية والقصور في الأداء وتطوير إستراتيجيات الحد من المخاطر في الأنظمة المتنوعة. 
  • يوفر التخلص الآمن والممتثل خيارات بديلة للأجهزة والبيانات غير المفيدة. 
  • تدعم خدمات التجديد وإعادة التسويق مبادئ الاقتصاد الدائري وأهداف إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
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