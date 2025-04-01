IBM zSecure Visual
إدارة الحاسوب المركزي باستخدام واجهة تعتمد على Microsoft Windows
تقرير استعلامات التهديدات لعام 2024
ذراع روبوت يحمل شريحة كمبيوتر

تبسيط إدارة أمن الكمبيوتر المركزي لديك

يُعد ®IBM zSecure Visual واجهة تستند إلى Microsoft Windows تعمل على تبسيط إدارة ®IBM RACF من خلال السماح لموظفي الخدمة وموظفي مكتب المساعدة بإدارة ملفات التعريف ومجموعات البيانات مباشرةً من الواجهة. يمكن للمسؤولين تعيين حدود الأذونات بينما توفر الواجهة تنسيقًا للقراءة فقط لإدارة معلومات الموظفين والموارد بشكل سريع.
تحسين الموارد

تحقيق اللامركزية في مهام الإدارة الصحيحة من خلال تمكين إدارتها محليًا.
تقليل التكاليف التشغيلية

خفض تكاليف الأمان من خلال التعامل مع المهام الروتينية بكفاءة من خلال Windows.
تحديد التهديدات الأمنية

تمكين مديري الأعمال من عرض معلومات التهديدات الحيوية بسرعة.
المساعدة على الحفاظ على أمان البيانات

تشخيص مراقبة الحلقة المغلقة بسرعة، ما يتيح حماية الأعمال.

دليل العميل

يتيح IBM zSecure Visual للمسؤولين إدارة أمان الكمبيوتر المركزي والإشراف عليه من محطة عمل Microsoft Windows من خلال واجهة Windows إلى خادم الكمبيوتر المركزي.  

اقرأ الدليل

مصمم خصوصًا لتلبية احتياجاتك

تمكين كبار موظفي الأمن من التركيز على المهام ذات القيمة العالية الحد من الحاجة إلى مهارات إدارية عالية التخصص واستخدم إدارة RACF اللامركزية لتقليل العبء على كبار موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات.
تقليل المخاطر الأمنية اللامركزية لمسؤولي RACF تعيين حقوق المسؤول المحدودة للتحكم في الأمان والخصوصية. يمكن لمكتب الخدمات ومسؤولي الأمان الوصول إلى الملفات الشخصية ذات الصلة. وهذا يمنع سيناريوهات التفويض الزائد، مثل قيام مستخدمي مكتب المساعدة ببدء مهام غير مرغوب فيها. توفير التكاليف من خلال تجنب عمليات طرح TSO / ISPF و3270.
عرض الملفات الشخصية وإدارتها باستخدام Microsoft Windows تمكين الموظفين من إدارة الملفات الشخصية والبيانات بسهولة من خلال واجهة Microsoft Windows سهلة الاستخدام بدلاً من التنقل بين شاشات IBM TSO/ISPF. تبسيط المهام مثل تعديل ACL وإدارة الملفات الشخصية وتغييرات كلمات المرور، ما يقلل من احتياجات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والتكاليف.
تمكين مستخدمي الأعمال من التعرف بسرعة على التهديدات الأمنية تتيح الواجهة الشبيهة بجداول البيانات والنقر في zSecure Visual لمديري الأعمال والمدققين عرض المعلومات الحيوية حول الموظفين والموارد بسرعة. يتم عرض المعلومات بتنسيق للقراءة فقط، ما يمكن أن يقلل من متطلبات التوزيع المخصص أو الدوري للتقارير.
تمكين كبار موظفي الأمن من التركيز على المهام ذات القيمة العالية الحد من الحاجة إلى مهارات إدارية عالية التخصص واستخدم إدارة RACF اللامركزية لتقليل العبء على كبار موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات.
تقليل المخاطر الأمنية اللامركزية لمسؤولي RACF تعيين حقوق المسؤول المحدودة للتحكم في الأمان والخصوصية. يمكن لمكتب الخدمات ومسؤولي الأمان الوصول إلى الملفات الشخصية ذات الصلة. وهذا يمنع سيناريوهات التفويض الزائد، مثل قيام مستخدمي مكتب المساعدة ببدء مهام غير مرغوب فيها. توفير التكاليف من خلال تجنب عمليات طرح TSO / ISPF و3270.
عرض الملفات الشخصية وإدارتها باستخدام Microsoft Windows تمكين الموظفين من إدارة الملفات الشخصية والبيانات بسهولة من خلال واجهة Microsoft Windows سهلة الاستخدام بدلاً من التنقل بين شاشات IBM TSO/ISPF. تبسيط المهام مثل تعديل ACL وإدارة الملفات الشخصية وتغييرات كلمات المرور، ما يقلل من احتياجات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والتكاليف.
تمكين مستخدمي الأعمال من التعرف بسرعة على التهديدات الأمنية تتيح الواجهة الشبيهة بجداول البيانات والنقر في zSecure Visual لمديري الأعمال والمدققين عرض المعلومات الحيوية حول الموظفين والموارد بسرعة. يتم عرض المعلومات بتنسيق للقراءة فقط، ما يمكن أن يقلل من متطلبات التوزيع المخصص أو الدوري للتقارير.
التفاصيل الفنية المواصفات الفنية

يقوم IBM zSecure V2.2.1 بتحديث التوافق مع العديد من المنتجات والتطبيقات والمعايير، مثل CA ACF2 و CA Top Secret و IBM MQ و ICSF وخادم Windows و PCI-DSS و DISA STIGs.

 متطلبات البرنامج

خادم ®IBM z Systems الذي يمكن أن يدعم الإصدار z/OS® V2.1 أو الإصدارات الأخيرة، مثل IBM z/OS V1R12 و V1R13 و V2R1.

 متطلبات الأجهزة

خادم IBM z Systems مدعوم يمكنه دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.
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