IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager

تمكَّن من نقل كميات هائلة من البيانات غير النشطة من الشرائط إلى Cloud Object Storage. يمكنك العثور بسهولة على البيانات المخزنة على شرائط ML2 المُدارة بواسطة برنامج DFSMShsm وتحديدها باستخدام تاريخ آخر عملية لنقل البيانات من ML2 إلى MLC.