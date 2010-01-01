IBM z/OS Data Set Mobility Facility

يُتيح لك zDMF التخلص من ترحيل مجموعة البيانات يدويًا ومن الممكن أن يساهم في تسريع نشر تقنيات التخزين الجديدة. ويتم ذلك من خلال دعم ترحيل مجموعات البيانات غير المتعارضة في بيئات متعددة المورِّدين.