ترحيل برمجيات IBM Z.

قائم على الذكاء الاصطناعي لتحقيق السرعة والكفاءة وتقليل المخاطر

استكشف المنهجية
مهندس أنظمة يتفقد IBM z17.

تنفيذ الترحيل بمنهجية مثبتة الفاعلية

تمكين أعمالك من تنفيذ برمجيات ®IBM Z بسرعة وكفاءة من حيث التكلفة وبأدنى قدر من التعطيل. تم تصميم نهجنا لتقديم أقصى قيمة وعائد استثمار (ROI)، ووضع أساس قوي للابتكار المستمر والتحسين المستدام. من خلال عملية مبسَّطة وفريق متخصص من الخبراء، تضمن IBM انتقالًا سلسًا، لتختصر بذلك وقت ترحيل البرمجيات من سنوات إلى أشهر.
تقليل المخاطر

استخدِم منهجية مجرّبة وفريقًا مدعومًا بأكثر من 3500 عملية ترحيل برمجيات ناجحة لضمان انتقال سلس.
انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)

تسريع الترحيل وتقليل الجهد اليدوي؛ لتخفيض إجمالي تكلفة الملكية وتحقيق عائد الاستثمار المتوقع.
الترحيل في أشهر بدلًا من سنوات

تسريع الترحيل عبر عمليات مبسَّطة ومسرِّعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت المناسب لتحقيق القيمة.
الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي

إدارة الترحيل بثقة باستخدام الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي مع الاستفادة من خبرة IBM المثبتة.

عملية موثوق بها، فريق من الخبراء

تُعيد برمجيات IBM Z تعريف طريقة استخدام الشركات لأنظمة الكمبيوتر الرئيسي، مع إدخال الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في كل طبقة من استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك.

  • تسريع تطوير التطبيقات باستخدام بيئة تطوير متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومسار CI/CD مؤتمت، ما يجعل التحديث أسرع وأسهل.
  • فتح آفاق أعمق للرؤى من خلال التكامل المفتوح وتزامن البيانات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
  • تبسيط العمليات باستخدام تكنولوجيا المعلومات المحسَّنة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المرونة وزيادة التوافر إلى أقصى حد.
  • حماية مؤسستك من خلال استراتيجيات منع التهديدات بشكل استباقي واستمرارية الأعمال التي تضمن الأمان والعمل دون انقطاع.

بفضل عملية الترحيل المثبتة وخبرائنا المخصصين، يمكنك البدء بتحصيل فوائد برمجيات IBM Z بسرعة وكفاءة—ما يعزز الابتكار ويحقق قيمة حقيقية للأعمال.

 
رسم توضيحي لبرنامج IBM Manta Data Lineage
الخطوة 1: التقييم

نبدأ بتحليل شامل لتقييم الجدوى وتحديد النطاق ووضع جدول زمني. تحدِّد هذه الخطوة بسرعة تحديات الترحيل الفريدة الخاصة بك وتقدِّم تقديرًا موثوقًا به للوقت والتكلفة.
دوائر وأسهم توضِّح التدفق
الخطوة 2: التخطيط

بعد ذلك، نعمل على تطوير خارطة طريق تفصيلية للترحيل باستخدام نقطة تحكُّم واحدة توجِّه تخطيط المشروع والحوكمة والتنفيذ. وتشمل التحكم في الوصول بناءً على الأدوار لضمان تحديد الملكية والمعالم ومعايير النجاح، بما يضمن التوافق والمساءلة.
رسم توضيحي لتحسين السحابة في IBM Turbonomic.
الخطوة 3: الترحيل

تشمل هذه المرحلة تثبيت البرنامج وتكوينه. تساعد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل البيانات وقواعد الأعمال، وحل مشكلات الترجمة، وإجراء الاختبارات، وضمان الانتقال السلس في الإنتاج.
رسم توضيحي لمنصة watsonx Orchestrate.
الخطوة 4: نقل المهارات

بعد الترحيل، تُتيح مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لدينا—المدعومة بالسياق الذكي والتفاعلات المستمرة—نقل المهارات بسرعة أكبر، والتدريب التفاعلي، وإنشاء أسئلة شائعة شاملة، وتقديم الإرشاد المستمر. ويساهم ذلك في عمليات يومية فعَّالة بعد الإطلاق، ويعزز اعتماد المنتج، ويوفر وقتًا أسرع لتحقيق القيمة.
دراسة حالة

ابدأ رحلة الترحيل الخاصة بك
 

سواء أكنت تنتقل إلى أدوات قواعد بيانات رائدة في الصناعة، أم أدوات متقدمة، أم أي برمجيات IBM Z أخرى، فإن خبراءَنا وأدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي جاهزون لإرشادك وتسريع رحلتك في كل خطوة. وبفضل تجربتنا المتعمقة ونهجنا المثبت، سنساعدك على ضمان انتقال سلس وآمن بكل ثقة.

 

