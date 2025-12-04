IBM Crypto Anchor Verifier

برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يكشف الاختلافات في المواد بدقة ميكرون واحد

لمحة عامة

يجمع برنامج IBM Crypto Anchor Verifier، بين الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتصوير البصري للمساعدة في إثبات هوية المنتجات أو المواد أو جودتها أو أصالتها في الميدان، باستخدام ملحق بسيط بالهواتف الذكية المتاحة تجارياً وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، للتعرف على الخصائص البصرية للمادة أو المنتج أو الشيء. حتى لو كنت غير متصل بالشبكة.

الميزات
التعامل مع السلع المزيفة

يمكن IBM Crypto Anchor Verifier الشركات من التحقق من أصالة السلع في الميدان أو قبل مغادرة مرفق الإنتاج.
تقليل تكاليف المختبر

يمكن للعملاء الذين يستخدمون جهاز التحقق (Verifier) في الميدان تقليل تكلفة الاختبارات المعملية غير الضرورية والوقت الضائع في هذه العملية.
زيادة الثقة

يضمن جهاز التحقق أن تتلقى الشركات والمستهلكين السلع الأصلية التي دفعوا ثمنها.

حالات الاستخدام

قطعة كبيرة من الماس على خلفية سوداء
زيادة ثقة المستهلك في الماس

يستخدم معهد الأحجار الكريمة في أمريكا Crypto Anchor Verifier للمساعدة في تقييم الماس وتصنيفه من خلال التقاط صور نماذج ثلاثية الأبعاد للماس وإنشائها والتنبؤ بدرجة نقائها. في المستقبل، سيستكشف معهد الأحجار الكريمة في أمريكا (GIA) توسيع نطاق الوصول إلى هذه القدرة على التصنيف لتجار التجزئة كجزء من مهمتها لحماية المستهلكين وضمان ثقتهم في الألماس.
زبونة تقوم بالدفع باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بها في الصيدلية باستخدام تقنية nfc. عامل كاشير مبتسم يحمل جهاز قراءة بطاقات الائتمان عند مكتب الدفع داخل صيدلية.
كشف الأدوية المزيفة

عمل فريق من IBM Research وموارد iX Mobile & XR مع سلسلة صيدليات كبيرة لإنشاء تطبيقين من فئة PoT مصممين لمساعدة الصيادلة على الحركة بسرعة أكبر وبمزيد من الثقة. وقد استفاد تطبيق التحقق من الأقراص من تقنية Crypto Anchor Verifier للتمييز بين دواءين يبدوان متطابقين بالعين البشرية، كما مكّن تطبيق عدّ الأقراص فنيي الصيدليات من عدّ الوصفات الطبية بدون استخدام اليدين وبدقة أكبر.
تم التقاط الصورة في تشيانغ ماي، تايلاند
اكتشاف الأمراض في نباتات الكاكاو

في وقت سابق من هذا العام، عملت شركة IBM Research مع شركة كبيرة تعمل في مجال منتجات الأغذية للكشف عن الأمراض على أوراق الكاكاو باستخدام تقنية Crypto Anchor Verifier. كان جهاز التحقق قادراً على كشف المرض خلال ساعات من تعرض ورقة الكاكاو للإصابة، وكان قادراً على تتبع تقدم المرض بنفس مستوى الخبير البشري. يستكشف العميل الآن استخدام جهاز التحقق للكشف عن الأمراض التي تصيب حجيرات الكاكاو أيضاً.
