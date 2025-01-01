إدارة الاستدامة البيئية
تحديد المرفقات والعمليات كثيفة الاستخدام للموارد، وتحليل المزايا المالية والبيئية، وأتمتة خفض الكربون
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®لوحة الإدارة البيئية TRIRIGA للإدارة البيئية
تقليل الأثر البيئي لمبانيك إلى الحد الأدنى

إدارة المباني لتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة والاستدامة المكتبية خلال دورة حياة العقار. مع IBM TRIRIGA ، وهو حل متكامل لإدارة مكان العمل (IWMS)، يمكنك:

  • تضمين معايير جهود الاستدامة في حيازة الفضاء
  • إعطاء الأولوية لخطة الاستدامة في مشاريع الإنشاءات والتجديدات
  • تمكين كفاءة الطاقة من خلال المباني الخضراء وعقود الإيجار الخضراء
  • دمج بيانات المحفظة للمساعدة في جهود الحد من النفايات
  • تحقيق أهداف البصمة الكربونية من خلال تحسين المساحة
  • إطالة العمر الافتراضي بممارسات مستدامة من خلال تحسين الصيانة والتقييم الصيانة
  • الاستفادة من مراقبة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتصور وإدارة بيانات إنترنت الأشياء (IOT) للمساعدة في تحسين الاستدامة
 قم بتحسين الاستدامة في مرفقك مع IBM TRIRIGA
استكشف العرض ®TRIRIGA التجريبي

اكتشف كيف يمكنك تحسين عقاراتك وإدارة عمليات المرافق.
الميزة الميزة الرئيسية IBM TRIRIGA Application Suite للاستدامة
توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات والنفايات

استكشاف مستودع بيانات بيئية شامل للبيانات البيئية الأصلية، مرفق وعمليات.
تمكين عقود الإيجار الخضراء

إلغاء القفل 11-22% من استهلاك الطاقة داخل مباني المكاتب باستخدام طاقة أقل مع عقود الإيجار الخضراء.
تضمين معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات الاستحواذ والتصرف

استخدام ممارسات العمل المستدامة لدمج معايير الممارسات التجارية المستدامة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة التجارية وحوكمة الشركات وأهداف وشروط اتفاقية مستوى الخدمة في محفظة القرارات.
تقليل البصمة الكربونية

تحقيق أهداف البصمة الكربونية من خلال تحسين المساحة. ترتبط البصمة الفضائية باستهلاك الطاقة.
إطالة العمر الافتراضي

تحسين العمليات التحويلية من خلال تحسين العمليات التحويلية لعمليات الصيانة مع تحديثات النظام وعناصر مزودي الخدمة.
تحديد أولويات مشاريع التحسين البيئي

مكافحة تغير المناخ من خلال تحديد المشاريع الرأسمالية المخططة لأكبر الفرص لاستهداف أكبر قدر من الاستدامة.
دراسات الحالة IBM المجموعة العقارية العالمية

يساعد في قيادة طريقة أكثر ذكاءً للعودة إلى مكان العمل في أعقاب جائحة كوفيد-19.

 اقرأ دراسة الحالة مستشفى ملبورن

تبسيط العمليات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للعملاء والموظفين والمرضى.

 اقرأ دراسة الحالة
تحدث إلى خبير

تعرف كيف يمكن لمجموعتك أن تتحرك من خلال اتخاذ إجراءات مناخية من خلال الاستدامة المكتبية.