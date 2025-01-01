إدارة المباني لتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة والاستدامة المكتبية خلال دورة حياة العقار. مع IBM TRIRIGA ، وهو حل متكامل لإدارة مكان العمل (IWMS)، يمكنك:
اكتشف كيف يمكنك تحسين عقاراتك وإدارة عمليات المرافق.
استكشاف مستودع بيانات بيئية شامل للبيانات البيئية الأصلية، مرفق وعمليات.
إلغاء القفل 11-22% من استهلاك الطاقة داخل مباني المكاتب باستخدام طاقة أقل مع عقود الإيجار الخضراء.
استخدام ممارسات العمل المستدامة لدمج معايير الممارسات التجارية المستدامة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة التجارية وحوكمة الشركات وأهداف وشروط اتفاقية مستوى الخدمة في محفظة القرارات.
تحقيق أهداف البصمة الكربونية من خلال تحسين المساحة. ترتبط البصمة الفضائية باستهلاك الطاقة.
تحسين العمليات التحويلية من خلال تحسين العمليات التحويلية لعمليات الصيانة مع تحديثات النظام وعناصر مزودي الخدمة.
مكافحة تغير المناخ من خلال تحديد المشاريع الرأسمالية المخططة لأكبر الفرص لاستهداف أكبر قدر من الاستدامة.