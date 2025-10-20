تعميق التحليلات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. جرِّب هذه الوظيفة باستخدام نسخة تجريبية كاملة الميزات من Amos، أو تواصَل معنا للشراء.
يُعَد IBM® SPSS Amos برنامجًا قويًا لنمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) يدعم أبحاثك ونظرياتك من خلال توسيع أساليب التحليل متعدد المتغيرات التقليدية، بما في ذلك الانحدار وتحليل العوامل والارتباط وتحليل التباين. بناء نماذج سلوكية وموقفية تعكس العلاقات المعقدة بدقة أكبر من أساليب الإحصاء متعدد المتغيرات التقليدية، باستخدام واجهة مستخدم رسومية بديهية أو واجهة برمجية. تم تضمين Amos في الإصدار Premium من SPSS Statistics (باستثناء الإصدار Campus، حيث يُباع بشكل منفصل). يمكنك أيضًا شراء Amos كجزء من إصدارات Base وStandard وProfessional من SPSS Statistics، أو كتطبيق منفصل. لنظام Windows فقط.
أدخل نموذجًا في جدول يشبه جدول البيانات (لا يتطلب الأمر أي برمجة).
يتضمن SPSS Amos مجموعة من الميزات مثل التقدير البايزي وتحليل الفئات الكامنة والمزيد.
استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية وتحليل المسارات لفهم المتغيرات الكامنة.
يتوفر SPSS Amos فقط مع خيار الترخيص المحلي التقليدي. قارِن بين الإصدارات المختلفة؛ لترى كيفية شراء Amos.
التراخيص الدائمة ومحددة المدة
تُعَد هذه الوحدة تطبيقًا مستقلًا ولا تتطلب SPSS Statistics.
مضمَّنة في حزمة SPSS Statistics Premium (باستثناء إصدار Campus Edition الذي يُباع بشكل منفصل).
غير متوافق مع تطبيق SPSS Statistics Subscription.
شراء ترخيص واحد لكل مستخدم أو ترخيص واحد لمجموعة من المستخدمين.
متاح لنظام التشغيل Windows فقط.
يشمل الدعم الفني.