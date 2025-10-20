يُعَد IBM® SPSS Amos برنامجًا قويًا لنمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) يدعم أبحاثك ونظرياتك من خلال توسيع أساليب التحليل متعدد المتغيرات التقليدية، بما في ذلك الانحدار وتحليل العوامل والارتباط وتحليل التباين. بناء نماذج سلوكية وموقفية تعكس العلاقات المعقدة بدقة أكبر من أساليب الإحصاء متعدد المتغيرات التقليدية، باستخدام واجهة مستخدم رسومية بديهية أو واجهة برمجية. تم تضمين Amos في الإصدار Premium من SPSS Statistics (باستثناء الإصدار Campus، حيث يُباع بشكل منفصل). يمكنك أيضًا شراء Amos كجزء من إصدارات Base وStandard وProfessional من SPSS Statistics، أو كتطبيق منفصل. لنظام Windows فقط.