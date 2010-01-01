تسعير IBM StreamSets

يبدأ السعر من

105000 دولار أمريكي*

شهريًا

يمكّن معالجة البيانات على مستوى المؤسسة بدءًا بأكثر من 300 مسار ومعالجة أكثر من 250,000 سجل في الثانية. ويمتاز بأمان قوي وقابلية توسع متعددة المناطق، حيث يمكن للمؤسسات تحويل كميات هائلة من البيانات بشكل كامل وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية.

