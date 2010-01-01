تسعير IBM StreamSets

تقدير أسعار StreamSets لمسارات بيانات التدفق الفعالة من حيث التكلفة والتي تدعم القرارات في الوقت الفعلي.
يبدأ السعر من
4200 دولار أمريكي*
شهريًا
لأن هذه الحزمة مثالية لمشاريع الأقسام، فهي توفر أدوات تعاون للفرق الصغيرة. فمن خلال 12-20 خط أنابيب يعالج أكثر من 10,000 سجل في الثانية، يمكن للمؤسسات أتمتة سير العمل من خلال المراقبة على مستوى المؤسسة.
يبدأ السعر من
25200 دولار أمريكي*
شهريًا
يتيح الثقة في إستراتيجيات البيانات على مستوى القسم مع التعاون والحوكمة بين الفرق. بدءًا من 72-120 خط أنابيب يعالج أكثر من 60,000 سجل في الثانية، ما يوفر الأداء الأمثل للتطبيقات الحساسة للأعمال مع المرونة الفائقة.
يبدأ السعر من
105000 دولار أمريكي*
شهريًا
يمكّن معالجة البيانات على مستوى المؤسسة بدءًا بأكثر من 300 مسار ومعالجة أكثر من 250,000 سجل في الثانية. ويمتاز بأمان قوي وقابلية توسع متعددة المناطق، حيث يمكن للمؤسسات تحويل كميات هائلة من البيانات بشكل كامل وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية.
اكتشف كيفية بناء مسارات تدفق بيانات قوية تقدِّم الرؤى في الوقت الفعلي من أجل اتخاذ القرارات.