كل من الإصدار الاحترافي بالإضافة إلى برنامج Text Text التحليلات الذي يقدم عمليات تحليل نصية قوية, الذي يستخدم تقنيات لغوية متقدمة في التحليل اللغوي والتعالج اللغوي العصبي لمعالجة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البيانات النصية غير المنظمة بسرعة.