دراسات الحالة
المزيد والمزيد من الشركات تعتمد على IBM Robotic Process Automation لتلبية احتياجاتها من الأتمتة
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رسم توضيحي متساوي القياس لشخص يعمل على كمبيوتر محمول متصل بشاشات مختلفة

لمحة عامة

بكلماتهم الخاصة، تعرّف على كيفية تحقيق الشركات في جميع أنحاء الصناعات في جميع أنحاء العالم عائدًا أعلى من الاستثمار مع IBM Robotic Process Automation.
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IBM Robotic Process Automation دراسة الحالة
بريمانتي براذرز

تخلصت سلسلة المطاعم من 2000 ساعة عمل يدوي بنسبة 100% من عائد الاستثمار في 3 أشهر باستخدام IBM Robotic Process Automation.
مكتب النور نور نورماليساتي

IBM Robotic Process Automation روبوت يساعد مجموعة المعايير البلجيكية NBN على إنجاز المزيد في وقت أقل.
ميدان سيلتا

تعمل الشركة الناشئة على أتمتة عملية أساسية لمراقبة سلامة الأدوية باستخدام IBM Robotic Process Automation.
نيو مكسيكو المتبادلة

تقوم شركة التأمين بتحرير الموظفين من المهام المتكررة باستخدام IBM Robotic Process Automation ، مما يوفر 3.5 ساعات ونصف الساعة يومياً.
أون إيطاليا

تقوم شركة Aon Italy بتحديث عمليات التأمين والمخاطر مع IBM Robotic Process Automation وIBM Cloud Pak.
سيكوب

خفضت Sicoob أوقات المعالجة بنسبة تصل إلى 80% وخفضت التكاليف بنسبة تصل إلى 20% باستخدام IBM Robotic Process Automation.
كريديجي سوليوشنز

تستخدم Credigy IBM Robotic Process Automation للتحقق من المراجعات على آلاف القروض ومعالجة الفواتير وغيرها.
كوبماكس

توفّر Cobmax الوقت وتقلل من عمليات المكتب الخلفي بنسبة 50% من خلال عملية الأتمتة.
شبكة لوجاكور

تستخدم شبكة Lojacorr Network IBM Robotic Process Automation لتحقيق زيادة بنسبة 80% في كفاءة تنفيذ العمليات.
إنتر أدوانيرا

تحرر Inter Aduaneira آلاف ساعات العمل اليدوية من خلال أتمتة تتبع الشحنات باستخدام برنامج IBM Robotic Process Automation.
أمانة عمان الكبرى

توفر GAM 120,000 ريال برازيلي سنوياً من خلال أتمتة المهام اليدوية والمتكررة.
IBM التمويل

تساعد شركة IBM موظفي الشؤون المالية على التخلص من المهام اليدوية وتحويل المزيد من التركيز إلى أعمالهم الأكثر قيمة
الموارد تقرير Forrester TEI الذي أعدته شركة IBM بتكليف من شركة Forrester

اقرأ تقرير الأثر الاقتصادي الكلي™ (TEI) حول العائد المحتمل لتطبيق IBM Robotic Process Automation.

 IBM Robotic Process Automation الموارد

استكشف أتمتة العمليات الآلية الموارد في Digital Library.

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