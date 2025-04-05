الأتمتة السريعة للبنية التحتية من IBM

أنشئ بسهولة مهام سير عمل معقّدة للأتمتة عبر بنى تكنولوجيا المعلومات والشبكات
يوفر قيمة إضافية من خلال حل برمجي خفيف يؤدي إلى الاستفادة من الأتمتة الحالية ودمجها وتنسيقها بشكل متناغم مع استكمال البنية التحتية الحالية بشكل متناغم.
تعمل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام على إضفاء الطابع الديمقراطي على الأتمتة، حيث تجمع بين الأتمتة الحالية والمكتبة الغنية بالكتل والقوالب المحددة مسبقًا في عمليات سير عمل معقدة يمكن التعامل معها بسهولة، ما يقلل من الاعتماد على المهارات المتخصصة.
تؤدي أتمتة البنية الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وتنسيقها إلى أتمتة الأحداث التي يمكن التعامل معها بسهولة، ما يتيح تقديم خدمات البنية الأساسية القائمة على الخدمة الذاتية/واجهة برمجة التطبيقات.
يوفر IBM® Rapid Infrastructure Automation قابلية التوسع لمساعدة المؤسسات على زيادة الأتمتة إلى أقصى حد وتبسيط العمليات.
تمتع بتحسين جمع البيانات على نطاق واسع، بما في ذلك البيانات من المنصات غير المدعومة. وحوِّل هذه الرؤى إلى أفعال من خلال أتمتة ومعالجة معقدتين لعمليات سير العمل. وقم بأتمتة حل المشكلات والتحديثات وتكوين النظام بناء على تنبيهات الأداء.
دمج قدرات الأتمتة بسلاسة عبر جميع أنظمة الأعمال. تلبية احتياجات مختلف الأنظمة والأدوات المتعددة وعمليات النقل اليدوي للبيانات باستخدام عمليات تنسيق وأتمتة متقدمة. سد الفجوات في المنصة لإنشاء مسارات عمل فعالة وخالية من الأخطاء تعزز الإنتاجية.
اعتماد الأتمتة والتنسيق وهندسة المنصات لتقديم البنية التحتية للخدمة الذاتية. تضمن الأتمتة المحسّنة عبر الصوامع أمان وضوابط الامتثال من خلال التنسيق، ما يمنع فشل التدقيق. تدعم رؤية تكنولوجيا المعلومات الشاملة أمان البنية التحتية المستمر وأتمتة الامتثال.
توفر IBM Rapid Infrastructure Automation حلاً قابلاً للتوسع يستخدم البيانات في الوقت الفعلي من نظام إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات لأتمتة التحقق من الصحة والتشخيص ومعالجة الحوادث تلقائيًا لتحسين عملية اتخاذ القرارات بشأن الاستجابة.