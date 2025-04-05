الأتمتة السريعة للبنية التحتية من IBM
أتمتة معيارية وقابلة للتوسع عبر كامل البنية التحتية
جرِّب مجانًا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رسم توضيحي متساوي القياس لنوافذ مختلفة من واجهة Rapid Infrastructure Automation

أتمتة البنية التحتية وتنسيقها عبر المجالات

أنشئ بسهولة مهام سير عمل معقّدة للأتمتة عبر بنى تكنولوجيا المعلومات والشبكات
تحافظ على الاستثمارات الحالية في الأتمتة وتعزّزها

يوفر قيمة إضافية من خلال حل برمجي خفيف يؤدي إلى الاستفادة من الأتمتة الحالية ودمجها وتنسيقها بشكل متناغم مع استكمال البنية التحتية الحالية بشكل متناغم.
تقليل الاعتماد على مهارات الأتمتة المتخصصة

تعمل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام على إضفاء الطابع الديمقراطي على الأتمتة، حيث تجمع بين الأتمتة الحالية والمكتبة الغنية بالكتل والقوالب المحددة مسبقًا في عمليات سير عمل معقدة يمكن التعامل معها بسهولة، ما يقلل من الاعتماد على المهارات المتخصصة.
تمكين خدمات البنية التحتية عبر الخدمة الذاتية

تؤدي أتمتة البنية الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وتنسيقها إلى أتمتة الأحداث التي يمكن التعامل معها بسهولة، ما يتيح تقديم خدمات البنية الأساسية القائمة على الخدمة الذاتية/واجهة برمجة التطبيقات.

تبسيط الأتمتة وتوسيع نطاقها

يوفر IBM® Rapid Infrastructure Automation قابلية التوسع لمساعدة المؤسسات على زيادة الأتمتة إلى أقصى حد وتبسيط العمليات.
توصيل الأدوات الجديدة والحالية لإدارة جميع عمليات الأتمتة وتنظيمها من حل مركزي لمزيد من قابلية التوسع وتعزيز عائد الاستثمار. تعرف على المزيد

قم بإنشاء وتقديم مهام سير عمل أتمتة تعتمد على الأحداث وتتسم بسهولة التعامل معها من خلال نقاط نهاية واجهات برمجة التطبيقات، حيث التكامل بسلاسة مع الأدوات الحالية لمؤسستك وتشغيل مهام سير العمل المعقدة من أي مكان.

 تعرف على المزيد

حوكمة محسّنة للأتمتة مع إدارة مركزية للأتمتة والتي توفر الأمان والكفاءة التشغيلية فيما يتعلق بكل من التحكم في الوصول حسب الأدوار ولوحات معلومات المراقبة.

 تعرف على المزيد

إنشاء مهام سير عمل للأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية باستخدام كتل إجراءات جاهزة وقوالب أو لغات شائعة مثل JSON وYAML لتنسيق الأتمتة عبر المجموعة التقنية الكاملة

 تعرف على المزيد
توصيل الأدوات الجديدة والحالية لإدارة جميع عمليات الأتمتة وتنظيمها من حل مركزي لمزيد من قابلية التوسع وتعزيز عائد الاستثمار. تعرف على المزيد

قم بإنشاء وتقديم مهام سير عمل أتمتة تعتمد على الأحداث وتتسم بسهولة التعامل معها من خلال نقاط نهاية واجهات برمجة التطبيقات، حيث التكامل بسلاسة مع الأدوات الحالية لمؤسستك وتشغيل مهام سير العمل المعقدة من أي مكان.

 تعرف على المزيد

حوكمة محسّنة للأتمتة مع إدارة مركزية للأتمتة والتي توفر الأمان والكفاءة التشغيلية فيما يتعلق بكل من التحكم في الوصول حسب الأدوار ولوحات معلومات المراقبة.

 تعرف على المزيد

إنشاء مهام سير عمل للأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية باستخدام كتل إجراءات جاهزة وقوالب أو لغات شائعة مثل JSON وYAML لتنسيق الأتمتة عبر المجموعة التقنية الكاملة

 تعرف على المزيد

تحقيق الأتمتة والتنسيق عبر مختلف الطبقات والمجالات

قم بأتمتة إدارة أداء الشبكات

تمتع بتحسين جمع البيانات على نطاق واسع، بما في ذلك البيانات من المنصات غير المدعومة. وحوِّل هذه الرؤى إلى أفعال من خلال أتمتة ومعالجة معقدتين لعمليات سير العمل. وقم بأتمتة حل المشكلات والتحديثات وتكوين النظام بناء على تنبيهات الأداء.

 استكشف أتمتة إدارة أداء الشبكات تنسيق الأتمتة وتوسيع نطاقها عبر الأنظمة

دمج قدرات الأتمتة بسلاسة عبر جميع أنظمة الأعمال. تلبية احتياجات مختلف الأنظمة والأدوات المتعددة وعمليات النقل اليدوي للبيانات باستخدام عمليات تنسيق وأتمتة متقدمة. سد الفجوات في المنصة لإنشاء مسارات عمل فعالة وخالية من الأخطاء تعزز الإنتاجية.

 استكشف تنسيق الأتمتة تنسيق الأمان والامتثال

اعتماد الأتمتة والتنسيق وهندسة المنصات لتقديم البنية التحتية للخدمة الذاتية. تضمن الأتمتة المحسّنة عبر الصوامع أمان وضوابط الامتثال من خلال التنسيق، ما يمنع فشل التدقيق. تدعم رؤية تكنولوجيا المعلومات الشاملة أمان البنية التحتية المستمر وأتمتة الامتثال.

 استكشف أتمتة أمن البنية التحتية تبسيط إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

توفر IBM Rapid Infrastructure Automation حلاً قابلاً للتوسع يستخدم البيانات في الوقت الفعلي من نظام إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات لأتمتة التحقق من الصحة والتشخيص ومعالجة الحوادث تلقائيًا لتحسين عملية اتخاذ القرارات بشأن الاستجابة.

 استكشف أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
اتخِذ الخطوة التالية

تبسيط تعقيدات البنية التحتية وتعزيز الأتمتة. 

 جرِّب مجانًا