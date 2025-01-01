عند استخدام عروض IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر.

تعرَّف على المزيد حول أمن IBM Cloud.

ويتوافق هذا العرض مع معايير الامتثال الصناعية والعامة التالية، بحسب الإصدار الذي تختاره.

درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإطار عمل درع الخصوصية بين سويسرا والولايات المتحدة

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

SOC2 Type 1 (SSAE 16)

لمعرفة المزيد حول الامتثال وشهادات الاعتماد فيما يتعلق بإصدار معين من العروض، راجع

صُحُف بيانات خصوصية وأمن بيانات الخدمات السحابية.