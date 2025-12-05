IBM Sterling Partner Engagement Manager

عمليات انضمام وإدارة مؤتمتة وفعَّالة للشركاء والمورِّدين والعملاء

 

اقرأ ملخص الحل
رجال أعمال يعملون على مشروعات استثمار وتسويق.

تسريع وأتمتة انضمام الشركاء

يقلل IBM® Sterling Partner Engagement Manager (PEM) الوقت والموارد المطلوبة لانضمام شركاء جُدُد، مع إدارة الشركاء الحاليين والحفاظ عليهم. من خلال أتمتة عملية الانضمام، يساعد Partner Engagement Manager على تقليل الأخطاء اليدوية المكلِّفة وزيادة الكفاءة، حيث يمكن للشركاء إدارة سجلاتهم بأنفسهم.
تحسين عملية انضمام الشركاء

إدارة مركزية لبيانات الاتصال والشهادات للقضاء على المهام اليدوية والمتكررة، مع مراقبة النشاط والأداء والامتثال لمستويات الخدمة من خلال لوحات معلومات التقدم.
تسريع الوقت لتحقيق الإيرادات

تقليل وقت الانضمام عبر التطبيقات، والمساعدة على إدارة علاقات الشركاء في جميع أنحاء المؤسسة، وتشجيع التعاون مع مجتمعات الشركاء من خلال منصة خدمة ذاتية قابلة للتوسيع.
خيارات النشر في حاويات

اختَر من بين خيارات النشر في البيئة المحلية أو عبر مزوِّد سحابي على حاويات Red Hat OpenShift المعتمدة، استنادًا إلى استراتيجيتك التقنية ومتطلبات أمن البيانات.

كل شيء عن إدارة العلاقات

ساعة فوق شخصيتين واقفتين متباعدتين، بينما يظهر شخصان آخران يقتربان من بعضهما.
الاعتبارات

1) الأنشطة اللازمة لإعداد شريك جديد أو مستند جديد مع شريك حالي.
2) نهج "التواصل المستمر" لإدارة العلاقة.
3) تمكين فِرق الأعمال والشركاء من خدمة ذاتية تقلل الاعتماد على قسم تكنولوجيا المعلومات.

لفهم أفضل لنهج IBM في تخفيف صعوبات الانضمام، وميزات PEM، وبنية PEM، يُرجى قراءة هذا العرض الفني حول IBM® Sterling Partner Engagement.

الميزات

أيقونة فوق شخصيتين واقفتين متباعدتين، بينما يظهر شخصان آخران يقتربان من بعضهما.
  • توفير عملية انضمام مركزية ومبسَّطة للشركاء تقلل من الوقت والموارد المطلوبة.
  • توفير بوابة خدمة ذاتية تمكِّن كلًا من مستخدمي الأعمال والشركاء من الانضمام وإدارة ملفاتهم الشخصية بأنفسهم دون تدخل قسم تكنولوجيا المعلومات.
  • تحسين الأداء العام وتقليل الأخطاء والمخاطر من خلال تنفيذ وسيلة آمنة لإدارة بيانات الشركاء.
  • مساعدة المستخدمين والتطبيقات وأنظمة الخلفية على التفاعل بسلاسة مع IBM Sterling Partner Engagement Manager باستخدام ميزات الخدمة الذاتية وواجهات برمجة التطبيقات وفق معايير السحابة.
اتخذ الخطوة التالية

تواصَل مع ممثل IBM الخاص بك لتحديد موعد عرض تقديمي وتجربة عملية لاستكشاف IBM Sterling Partner Engagement Manager.

 اقرأ ملخص الحل
مزيد من الطرق للاستكشاف وثائق المنتج المدونة المجتمع الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالاستراتيجيات