تعرّف على مدى سهولة تثبيت معلومات تكنولوجيا المعلومات ونشرها Netezza Performance Server على IBM Cloud أو Amazon Web Services (AWS).
ادفع فقط مقابل ما تحتاجه مع Netezza Performance Server الجديد كخدمة مُدارة بالكامل.
تنفيذ عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل المتقدمة للعمليات على Netezza Performance Server البيانات.
الموجزات والمستندات الفنية
تحديث واستثمار بياناتك من خلال تخزين بيانات المؤسسة السحابة وتخزين بيانات المؤسسة
مقاطع الفيديو
احصل على لمحة عامة عن وحدة التحكم Netezza Performance Server لسحابة عامة.
تعرّف على مدى سهولة تثبيت معلومات تكنولوجيا المعلومات ونشرها Netezza Performance Server على IBM Cloud أو Amazon Web Services (AWS).
تعرّف على كيفية الترحيل إلى Netezza على السحابة باستخدام أوامر مثل nz_migrate أو nzbackup/nzrestore.
تعرّف على كيفية الاتصال بـ Netezza الخاص بك على السحابة على بيئة السحابة.
اكتشف الجيل التالي من Netezza Performance Server، الذي يوفر السرعة والبساطة والحجم والتطور لمستودع البيانات الخاص بك في السحابة.
المدونات المميزة
تعلن شركة IBM عن توفر خادم الأداء Netezza Performance Server كخدمة على Microsoft Azure.
Netezza Performance Server متاح الآن على ®IBM Cloud و AWS.
شاهد كيف يوفر الجيل التالي من Netezza Performance Server ما يصل إلى ثلاثة أضعاف أداء SQL.
شاهد هذا الفيديو لترى كيف يقدم Netezza مخزن بيانات على مستوى المؤسسة مع بساطة الخدمة المُدارة.
تقديم حلول قابلة للتوسع للتوسع في التحليلات وحلول الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز متطلبات الأعمال الحديثة مع Netezza Performance Server لـ IBM Cloud Pak for Data.
الترقية بأمر واحد ونشر السحابة أو محلي بتوافق 100%.
اختبر خادم أداء Netezza Performance Server على Microsoft Azure.
يتم توفير عروض وحلول IBM ذات الصلة ودراسات عملاء IBM.
تعرّف على سبب الاعتراف بـ IBM كشركة رائدة في مجال نسيج البيانات المؤسسية في أحدث تقرير لـ Forrester Wave™: Enterprise نسيج البيانات، تقرير الربع الثاني من عام 2022.