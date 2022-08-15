الموارد
جرّب Netezza على السحابة
مبنى حائط من الخرسانة البيضاء من الخارج
الموارد المميزة

تعرّف على مدى سهولة تثبيت معلومات تكنولوجيا المعلومات ونشرها Netezza Performance Server على IBM Cloud أو Amazon Web Services (AWS).

 IBM Netezza Performance Server كخدمة

ادفع فقط مقابل ما تحتاجه مع Netezza Performance Server الجديد كخدمة مُدارة بالكامل.
انضم إلى المجتمع تواصل مع Netezza خبير شارك الرؤى وحل المشكلات. ابدأ الآن
الموارد عمليات ETL مع DataStage

تنفيذ عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل المتقدمة للعمليات على Netezza Performance Server البيانات.

الموجزات والمستندات الفنية

 Netezza Performance Server ل IBM Cloud Pak for Data كخدمة

تحديث واستثمار بياناتك من خلال تخزين بيانات المؤسسة السحابة وتخزين بيانات المؤسسة

مقاطع الفيديو

احصل على لمحة عامة عن وحدة التحكم Netezza Performance Server لسحابة عامة.

تعرّف على مدى سهولة تثبيت معلومات تكنولوجيا المعلومات ونشرها Netezza Performance Server على IBM Cloud أو Amazon Web Services (AWS).

تعرّف على كيفية الترحيل إلى Netezza على السحابة باستخدام أوامر مثل nz_migrate أو nzbackup/nzrestore.

تعرّف على كيفية الاتصال بـ Netezza الخاص بك على السحابة على بيئة السحابة.

اكتشف الجيل التالي من Netezza Performance Server، الذي يوفر السرعة والبساطة والحجم والتطور لمستودع البيانات الخاص بك في السحابة.

المدونات المميزة

 تشغيل Netezza كخدمة على Azure

تعلن شركة IBM عن توفر خادم الأداء Netezza Performance Server كخدمة على Microsoft Azure.

 تشغيل Netezza كخدمة على AWS

Netezza Performance Server متاح الآن على ®IBM Cloud و AWS.
تعرَّف على المزيد وصل الجيل التالي من خادم الأداء Netezza Performance Server

شاهد كيف يوفر الجيل التالي من Netezza Performance Server ما يصل إلى ثلاثة أضعاف أداء SQL.

 مشاهدة الفيديو (03:56) Netezza كخدمة مُدارة بالكامل على السحابة

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يقدم Netezza مخزن بيانات على مستوى المؤسسة مع بساطة الخدمة المُدارة.

 مشاهدة الفيديو (04:19) فائق الشحن وقوي ومحسّن ل Netezza

تقديم حلول قابلة للتوسع للتوسع في التحليلات وحلول الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز متطلبات الأعمال الحديثة مع Netezza Performance Server لـ IBM Cloud Pak for Data.

 تعرَّف على المزيد Netezza أسرع وأقوى

الترقية بأمر واحد ونشر السحابة أو محلي بتوافق 100%.

 اقرأ دليل الترحيل جرّب Netezza على السحابة

اختبر خادم أداء Netezza Performance Server على Microsoft Azure.

 ابدأ سبعة اتجاهات ستؤثر على إدارة الاستراتيجية الخاصة بك

يتم توفير عروض وحلول IBM ذات الصلة ودراسات عملاء IBM.

 اقرأ المزيد الأثر الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) IBM إدارة البيانات

تعرّف على سبب الاعتراف بـ IBM كشركة رائدة في مجال نسيج البيانات المؤسسية في أحدث تقرير لـ Forrester Wave™: Enterprise نسيج البيانات، تقرير الربع الثاني من عام 2022.

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الترقية إلى Netezza ناقش الخيارات المتاحة في استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة.