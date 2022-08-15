احصل على لمحة عامة عن وحدة التحكم Netezza Performance Server لسحابة عامة.

تعرّف على مدى سهولة تثبيت معلومات تكنولوجيا المعلومات ونشرها Netezza Performance Server على IBM Cloud أو Amazon Web Services (AWS).

تعرّف على كيفية الترحيل إلى Netezza على السحابة باستخدام أوامر مثل nz_migrate أو nzbackup/nzrestore.

تعرّف على كيفية الاتصال بـ Netezza الخاص بك على السحابة على بيئة السحابة.