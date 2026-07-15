يوسّع Lightwell نموذج Red Hat المجرَّب لصيانة البرمجيات ذات المصدر المفتوح على مستوى المؤسسات، من خلال إتاحة الوصول إلى معالجات الثغرات الأمنية وإجراءات التخفيف منها بما يتجاوز نطاق منتجاتها التقليدية.

يستند Lightwell إلى فريق عالمي يضم أكثر من 20,000 مهندس متخصص، ويُرسّخ نموذجاً جديداً لاكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات ذات المصدر المفتوح والتحقق منها ومعالجتها.