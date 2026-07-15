Lightwell

خفض مخاطر البرمجيات ذات المصدر المفتوح من خلال معالجة الثغرات الأمنية المعتمدة لبيئات المؤسسات.

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ما هو Lightwell؟

يوسّع Lightwell نموذج Red Hat المجرَّب لصيانة البرمجيات ذات المصدر المفتوح على مستوى المؤسسات، من خلال إتاحة الوصول إلى معالجات الثغرات الأمنية وإجراءات التخفيف منها بما يتجاوز نطاق منتجاتها التقليدية.

يستند Lightwell إلى فريق عالمي يضم أكثر من 20,000 مهندس متخصص، ويُرسّخ نموذجاً جديداً لاكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات ذات المصدر المفتوح والتحقق منها ومعالجتها.

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موظفان يعملان على جهازي كمبيوتر محمول.
الأخبار
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صاحب عمل يعمل في غرفة الخادم
تساعد IBM Security Services المؤسسات على تفعيل Lightwell وتعزيز المرونة السيبرانية
تساعد IBM Security Services المؤسسات على اكتشاف مخاطر سلسلة توريد البرمجيات ذات المصدر المفتوح وترتيب أولوياتها وخفضها، وبناء الأساس اللازم لاعتماد قدرات Lightwell المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة ثغرات البرمجيات ذات المصدر المفتوح والاستفادة الكاملة منها.
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امرأة تكتب على لوحة بيضاء
تلتزم IBM وRed Hat باستثمار 5 مليارات دولار لإعادة تعريف مستقبل المصادر المفتوحة في عصر الذكاء الاصطناعي
يرسي مشروع Lightwell مركزاً موثوقاً للمؤسسات خاصاً بالبرمجيات ذات المصدر المفتوح، من خلال نموذج جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتأمين سلسلة توريد البرمجيات
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عدد من أصحاب العمل يعملون
توسّع IBM وRed Hat وPalo Alto Networks مشروع Lightwell لمساعدة المؤسسات على التصدي للثغرات البرمجية
يجمع هذا التعاون بين اكتشاف الثغرات الأمنية والتصحيح الافتراضي للثغرات ومعالجة البرمجيات، لمساعدة المؤسسات على تقليص الفترة الزمنية بين اكتشاف الثغرة الأمنية وتوفير الحماية.

تحدي المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعتمد التطبيقات الحديثة على سلاسل توريد عميقة ومترابطة للبرمجيات ذات المصدر المفتوح. تعجز معظم المؤسسات عن مواكبة حجم المخاطر وتعقيدها وسرعة تطورها. يسرّع اكتشاف الثغرات الأمنية المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتيرة ظهور معرّفات الثغرات الأمنية والتعرّضات الشائعة ويزيد حجمها، مما يوسّع فجوة المعالجة الأمنية غير المستدامة أساساً.
581 تحتوي قواعد الشيفرة الخاضعة للتدقيق على 581 ثغرة أمنية في المتوسط1

يعكس التسارع في عدد الثغرات البرمجية المُفصح عنها علناً.

 >%90 أكثر من 90% من شركات Fortune 500 تعتمد على البرمجيات ذات المصدر المفتوح2

ترتكز البنية التحتية الحديثة للمؤسسات على البرمجيات ذات المصدر المفتوح.

 3900 تم تحديد ما يقرب من 3,900 ثغرة أمنية3

كشف نموذج Mythos Preview عن نحو 3,900 ثغرة أمنية عالية الخطورة أو حرجة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح وحدها.

آلية عمل Lightwell

معالجة الثغرات الأمنية دون التأثير في بيئة الإنتاج

صُمم Lightwell لمعالجة إحدى أكثر المشكلات تعقيداً في برمجيات المؤسسات: إصلاح الثغرات الأمنية دون الإخلال بالأنظمة العاملة في بيئة الإنتاج.

يُطرح Lightwell في صورة اشتراك سنوي. ويشمل نموذج Lightwell Network المتاح حالياً، ونموذج Lightwell Clearinghouse Premier المخصص لعملاء مختارين مسبقاً في قطاعات البنية التحتية الحيوية، مع خطط لإتاحته على نطاق أوسع مستقبلاً.

يستعرض العملاء معالجات Lightwell من خلال مستودعات Lightwell ويُدمجونها في عمليات البناء الحالية لديهم إلى جانب مستودعات البرمجيات ذات المصدر المفتوح العامة التي يستخدمونها اليوم.
شخص يستخدم حاسوباً محمولاً داخل غرفة تحكم
العروض الحالية Lightwell Network

يوفر Lightwell Network وصولاً سنوياً موحداً إلى معالجات Lightwell الأمنية وإجراءات التخفيف للثغرات المؤهلة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح، مع دعم معالجة الثغرات عبر منظومة التطبيقات مع اتساع نطاق التغطية. ويمكن للعملاء استعراض سجل Lightwell من خلال مسارات تسليم البرمجيات المعتمدة لديهم.

 Lightwell Clearinghouse Premier

يمثل Lightwell Clearinghouse Premier جهودنا الأوسع لتأمين سلسلة توريد البرمجيات ذات المصدر المفتوح عبر مختلف القطاعات، بدءاً بالبنية التحتية الأمريكية الحيوية المختارة مسبقاً.

ويوفر Lightwell Clearinghouse Premier جميع مزايا Lightwell Network، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى تقارير الثغرات الأمنية ومعالجتها لإصدارات الحزم الخاصة بالأعضاء، والتحقق من الثغرات الجديدة، وإدارة الإفصاح عنها.

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نعمل معاً لحماية مؤسستك وبرمجياتك ذات المصدر المفتوح

يتطلب تأمين سلسلة توريد البرمجيات ذات المصدر المفتوح منظومة متكاملة تمتد بهذه الإصلاحات إلى مسارات التطوير النشطة. ويعزز Lightwell منظومة قوية ومتنامية من شركاء التكنولوجيا والنشر.

من خلال التعاون مع رواد القطاع، يوفّر Lightwell دفاعاً منسقاً فعلياً يتيح تحديث قواعد الشبكات، وبيئات السحابة، ومسارات النشر في الوقت نفسه عند جاهزية الإصلاح.
شخصان يراجعان جهازاً لوحياً بينما يعمل شخص آخر على حاسوب داخل مكتب تقني تظهر فيه خوادم في الخلفية

تغطية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات

يجمع Lightwell بين التغطية الشاملة لسلسلة توريد البرمجيات، والهندسة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والخبرة العميقة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح، لتوفير أمن موثوق وجاهز للمؤسسات على نطاق عالمي. ويركز النظام البيئي في مرحلته الأولى على Maven/Java، حيث تشتد الحاجة في القطاعات الخاضعة للتنظيم إلى معالجة الإصدارات المثبتة، مع خطط للتوسع لتشمل PyPI وnpm وGo وغيرها.
تغطية شاملة للبرمجيات ذات المصدر المفتوح من البداية إلى النهاية

يمتد الدعم إلى ما يتجاوز البنية التحتية ليشمل سلسلة توريد البرمجيات بأكملها، بما في ذلك منظومات اللغات البرمجية مثل Java، ومنصات البيانات وتدفق البيانات مثل Kafka، وأدوات البناء، وأطر الذكاء الاصطناعي، والتبعيات غير المباشرة المدمجة في تطبيقات المؤسسات.

 20,000 مهندس مدعومون بالذكاء الاصطناعي

يعمل فريق عالمي إلى جانب أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة لتقديم الصيانة المشتركة للمشروعات المصدرية، وفرز الثغرات الأمنية، والتصحيح الآمن، وتعزيز أمان التبعيات، وهندسة الإصدارات، والتوزيع الموثوق للحزم الجاهزة لبيئات الإنتاج.

 نموذج أمني يمتد من المصدر إلى الإنتاج

يربط Lightwell مجتمعات البرمجيات ذات المصدر المفتوح الأولية ببيئات المؤسسات التشغيلية اللاحقة، ويسهم في تقديم الإصلاحات إلى المصادر الأصلية لضمان جاهزية البرمجيات للمؤسسات دون تجزئة أو تأخير.

الخدمات الأمنية لـ Lightwell

إيجاد مستوى الرؤية اللازم لإرساء أساس قوي لـ Lightwell.

تساعد IBM Security Services المؤسسات على كشف الثغرات الأمنية، وأخطاء التهيئة، وفجوات الضوابط، والتبعيات الخفية عبر البنية التحتية، والتطبيقات، والهويات، والبيانات، وبيئات السحابة. ومن خلال تكوين فهم واضح للمخاطر الحالية، تكتسب المؤسسات السياق اللازم للاستفادة من Lightwell وتحقيق نتائج ملموسة.

لقطة عفوية لنقاش خلال اجتماع جماعي في مكتب عصري.

معالجة نقاط الضعف الحرجة قبل أن تتحول إلى عوائق أمام التحول.

تساعد IBM Security Services المؤسسات على ترتيب أولويات الثغرات الأمنية ومعالجتها، وسد فجوات الضوابط، وخفض المخاطر السيبرانية من خلال استراتيجيات معالجة قائمة على المخاطر. ويسهم هذا العمل التأسيسي في تحسين الوضع الأمني وتهيئة البيئة لتطبيق إدارة مخاطر أكثر تقدماً واستمرارية عبر Lightwell.

مشغل فني داخل غرفة مراقبة يتابع استقرار الأنظمة. تحيط به شاشات تعرض بيانات تقنية.

بناء الضوابط والحوكمة اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

تساعد IBM المؤسسات على تعزيز الأمن عبر الهويات، والشبكات، والتطبيقات، والبيانات، وبيئات السحابة من خلال استراتيجيات التحصين، والتقسيم، والحوكمة، والدفاع. وتُرسي هذه القدرات الأساس الأمني المرن اللازم للاستفادة الكاملة من قيمة Lightwell.

فريق من القراصنة يستخدم حاسوباً عالي القدرات للتجسس على الحكومة. اختراق أمني.

رفع مستوى نضج العمليات الأمنية وتعزيز جاهزية المؤسسة.

تساعد IBM Security Services المؤسسات على تحسين مستوى الرؤية، وتعزيز العمليات التشغيلية، والتحقق من القدرات الأمنية، ومواءمة الفرق حول استراتيجية أمنية متسقة. وتُمكّن هذه الجاهزية المؤسسات من تسريع الاعتماد وتحقيق قيمة أسرع من Lightwell.

قطاع الدفاع في المملكة المتحدة - مشغل عسكري يراقب معلومات المعركة داخل غرفة تحكم مزودة بالشاشات وأجهزة العرض، ضمن مفهوم مستقبلي للجيش والأمن

الاستعداد للجيل القادم من المخاطر السيبرانية والمرونة السيبرانية.

تساعد IBM المؤسسات على تحديث العمليات الأمنية من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والممارسات الأمنية المتقدمة. ومن خلال إرساء العناصر البشرية، والعمليات، والتقنيات اللازمة للعمل في مشهد تهديدات يتزايد اعتماده على الذكاء الاصطناعي، تصبح المؤسسات أكثر قدرة على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لـ Lightwell.

رجل يعمل أمام عدة شاشات

ابدأ من موقعك الحالي مع تقييم المرونة السيبرانية بالذكاء الاصطناعي لـ Lightwell

يمكن أن تكون الجهود المبذولة للتحضير لـ Lightwell كبيرة. يمكننا مساعدتك من خلال نهج مصمم خصيصاً يعكس وضعك الحالي والمسار الذي تحتاج إلى اتباعه.

يساعد تقييم المرونة السيبرانية بالذكاء الاصطناعي على تسريع مسار التحول. ابدأ بتقييم استكشافي لمدة أسبوعين واحصل على عرض مُرتَّب حسب الأولوية للتعرّض للمخاطر يرسم خريطة لسطح الهجوم الفعلي لديك، ويُفعّل وسائل الحماية ضد أبرز التعرّضات، ويزوّد فريقك بدليل لمعالجة الثغرات وإطار عمل للتحقق المستمر.

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تأمين سلسلة توريد البرمجيات لديك

مع Lightwell، تستطيع مؤسستك خفض تراكم الثغرات الأمنية، ومعالجة معرّفات الثغرات الأمنية والتعرّضات الشائعة (CVEs) دون فرض ترقيات إلزامية، والحفاظ على الاستقرار عبر البيئات المعتمدة.

توفير تصحيحات موقعة وجاهزة لبيئات الإنتاج وفق اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، مع الإسهام في إدخال الإصلاحات إلى المصادر الأصلية لتعزيز المنظومة الأوسع.

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