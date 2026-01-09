تدير حلول IBM InfoSphere® Optim™ البيانات بدءًا من استلامها وحتى الانتهاء منها. وهذه الحلول تعزِّز الأداء وتزيد من قدرات التعاون وتحسّن الإدارة على مستوى التطبيقات وقواعد البيانات والمنصات. إنّ إدارة البيانات بشكل صحيح على مدى عمرها يجعل المؤسسات مجهّزة بشكل أفضل لدعم أهداف العمل بمخاطر أقل.