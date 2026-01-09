تمكّن من إدارة البيانات بدءًا من استلامها وحتى الانتهاء منها لتحسين رشاقة الأعمال مع تقليل التكاليف
تدير حلول IBM InfoSphere® Optim™ البيانات بدءًا من استلامها وحتى الانتهاء منها. وهذه الحلول تعزِّز الأداء وتزيد من قدرات التعاون وتحسّن الإدارة على مستوى التطبيقات وقواعد البيانات والمنصات. إنّ إدارة البيانات بشكل صحيح على مدى عمرها يجعل المؤسسات مجهّزة بشكل أفضل لدعم أهداف العمل بمخاطر أقل.
يمكنك أرشفة البيانات من التطبيقات المتوقفة عن التشغيل وسجلات المعاملات السابقة، مع توفير إمكانية وصول مستمر إلى البيانات بغرض الاستعلام وإعداد التقارير بما يتفق مع لوائح الاحتفاظ بالبيانات.
وسِّع نطاق البيانات على مستوى التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل ومنصات الأجهزة للمساعدة في تأمين بيئات الاختبار وتسريع دورات الإصدار وتقليل التكاليف.
احصل على قدرات إدارة دورة حياة البيانات التي أثبتت جدواها، وحقِّق أقصى قيمة للأعمال من بيئات البيانات الكبيرة ومستودع البيانات من خلال إدارة نمو البيانات وخفض التكلفة الإجمالية للتملك (TCO).
إن الافتقار إلى أرشفة البيانات يمكن أن يعوق أداء أنظمة المؤسسة ذات المهام الحساسة. يمكنك حل مشكلات نمو البيانات من أساسها، وتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر المرتبطة بإدارة البيانات المنظّمة طوال فترة حياتها.
استخرِج البيانات عبر الأنظمة وقواعد البيانات في بيئات الاختبار لإجراء اختبارات سريعة للبرامج، مع الحفاظ على سلامة الاختبار.
احمِ بياناتك السرية غير الإنتاجية، باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الإخفاء على مستوى قواعد البيانات والتطبيقات والأنظمة.
أوقِف تشغيل التطبيقات وبياناتها وضعها في الأرشيف لتقليل تكاليف التخزين والمخاطر، مع الاحتفاظ بالبيانات الضرورية.