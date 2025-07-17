توسيع نطاق الوصول إلى IMS وتسريع عملية التطوير دون الحاجة إلى إعادة كتابة الأنظمة الأساسية.
تُعَد IBM® IMS Enterprise Suite مجموعة أدوات شاملة ومجانية، صُممت لدعم التطوير والاتصال والابتكار. وهي تستخدم أدوات تكامل مفتوحة لربط الأنظمة التقليدية بالخدمات السحابية الأصلية. توفِّر المجموعة تصوُّرًا بصريًا بديهيًا لتعريفات قواعد بيانات IMS وعروض البرامج، وتسهِّل تطوير التطبيقات، وتبسِّط المهام المعقدة لقواعد بيانات IMS، وتوسِّع نطاق الوصول إليها.
استخدِم واجهات برمجة التطبيقات الحديثة والمفتوحة -والمفعَّلة عبر z/OS Connect- للوصول إلى بيانات معاملات IMS، ما يُتيح للتطبيقات الجديدة الاتصال دون الحاجة إلى تعديل المنطق الأساسي للنظام.
زوِّد المطورين بواجهات بديهية وأدوات تعتمد على SQL تساعد على تسريع عملية التطوير وتقليل الاعتماد على المهارات التقليدية القديمة.
تمكَّن من دمج IMS بسلاسة مع المنصات الموزعة، ما يُتيح تطبيق استراتيجيات السحابة الهجينة ويدعم المسارات الحديثة لعمليات التطوير.
اعتمِد على موثوقية IMS وقابليته للتوسع وأمانه، مع تعزيز المرونة باستخدام أدوات جاهزة للتكامل مصممة لأعباء العمل المؤسسية.
تمكين واجهات برمجة التطبيقات RESTful للوصول إلى معاملات وبيانات نظام إدارة المحتوى، ما يجعل أنظمة IMS متاحة للتطبيقات الحديثة ومنصات الأجهزة المحمولة.
يساعد المطورين على تحليل وفهم تطبيقات IMS المعقدة، ما يسرِّع عملية التحديث ويقلِّل من المخاطر أثناء التغييرات.
يتيح الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات IMS جنبًا إلى جنب مع مصادر بيانات المؤسسة الأخرى، دون نقل البيانات أو نسخها، من خلال واجهة SQL موحدة.
يوفر منصة تكامل شاملة مع أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات والمراسلة وتحويل البيانات التي يمكنها دمج أنظمة IMS في بيئات السحابة الهجينة.
اكتشِف كيفية توسيع نطاق وصول IMS وتسريع التطوير دون إعادة كتابة أنظمتك الأساسية باستخدام IMS Enterprise Suite.