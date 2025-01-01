تساعد هذه الواجهة على ضمان تعريف معلومات الفهرس بدقة في الأرشيف لتحسين جودة نتائج البحث. يمكن دمج واجهة خدمة البيانات الخارجية الموسعة من IBM مع المكوِّن الإضافي القياسي EDS للتحقق من إدخالات البيانات الوصفية باستخدام مجموعة من السياسات المحددة مسبقًا. يمكن بعد ذلك تخزين هذه السياسات الخاصة بالعميل وإدارتها من قِبَل مسؤول النظام أو قسم التشغيل.
يمكن استخدام IBM Extended External Data Service لكلٍّ من ®IBM® FileNet Content Manager وIBM Content Manager.
يمكن استخدام IBM Extended External Data Service لكلٍّ من IBM FileNet Content Manager وIBM Content Manager.
يمكن تطبيق القواعد عبر جميع المستودعات. على سبيل المثال، إذا تم تعريف قاعدة في IBM Content Manager، فيمكنها أيضًا تنظيم البيانات المخزنة في ®DB2 أو FileNet P8.
لا يتطلب الأمر تنفيذًا إضافيًا لخدمة EDS؛ لأن النظام يدعم المَعلمات المستندة إلى القواعد - على سبيل المثال، افتراضي لسمة معينة.
الإصدارات التي تم اختبارها حاليًا:
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