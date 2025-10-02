تحويل البيانات غير المنظمة إلى بيانات منظمة في وقت الاستعلام واستكشاف القيمة الكاملة لسجلاتك.
يساعدك حل The Humio Log Management for IBM Cloud Paks على تحقيق مراقبة فورية لجميع بيانات الإنتاج المنظمة وغير المنظمة ذات الصلة دون أي تعطيل. التعامل بسهولة مع أحمال إدخال بيانات ضخمة تصل إلى عدة تيرابايتات يوميًا وتحديد المخاطر والتهديدات فورًا في أي بيئة حوسبة معقدة. متوفّر محليًا وفي السحابة.
التكامل بسهولة مع الدعم المدمج للمنصات مثل Kubernetes والبروتوكولات السائدة.
إنشاء عمليات البحث المباشرة ولوحات المعلومات والتنبيهات بسرعة، وطرح الأسئلة فور ظهور المشكلات.
المعالجة الفورية لأي حجم من البيانات من خلال التجميع والتنبيهات والعرض المصور للبيانات في الوقت الفعلي.
تحقيق فوائد تسجيل وتحليل البيانات على نطاق واسع مع زمن انتقال شبه فوري.
التوافر العالي، وتحمُّل الأخطاء، وإدارة المجموعات، وسياق الأحداث، والتحكم في الوصول حسب الدور (RBAC)، ومحرك التعبيرات النمطية (Regex) والمزيد.
بحث نصي حر فائق السرعة على أي بيانات دون الحاجة إلى الفهرسة.
تعيين الأذونات وحقوق الوصول والقراءة من SAML أو LDAP أو Auth0 أو غيرها.
عرض مجموعة من الأدوات للمشاركة بين الفِرَق.