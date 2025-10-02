Humio Log Management for IBM Cloud Paks

تحويل البيانات غير المنظمة إلى بيانات منظمة في وقت الاستعلام واستكشاف القيمة الكاملة لسجلاتك.

لمحة عامة

يساعدك حل The Humio Log Management for IBM Cloud Paks على تحقيق مراقبة فورية لجميع بيانات الإنتاج المنظمة وغير المنظمة ذات الصلة دون أي تعطيل. التعامل بسهولة مع أحمال إدخال بيانات ضخمة تصل إلى عدة تيرابايتات يوميًا وتحديد المخاطر والتهديدات فورًا في أي بيئة حوسبة معقدة. متوفّر محليًا وفي السحابة.

التكامل مع مجموعات التقنية المؤسسية

التكامل بسهولة مع الدعم المدمج للمنصات مثل Kubernetes والبروتوكولات السائدة.
البديهية وسهولة الاستخدام

إنشاء عمليات البحث المباشرة ولوحات المعلومات والتنبيهات بسرعة، وطرح الأسئلة فور ظهور المشكلات.
قابلية الملاحظة المباشرة، زمن انتقال أقل من ثانية

المعالجة الفورية لأي حجم من البيانات من خلال التجميع والتنبيهات والعرض المصور للبيانات في الوقت الفعلي.
قابلية التوسع إلى المئات من التيرابايتات يوميًا

تحقيق فوائد تسجيل وتحليل البيانات على نطاق واسع مع زمن انتقال شبه فوري.

حالات الاستخدام

تسجيل كل شيء على نطاق واسع

تُتيح بنية Humio الفريدة من نوعها وميزة الضغط المتقدمة أداءً محسَّنًا وتكاليف تخزين منخفضة، ما يمكِّنك من تسجيل كل شيء على نطاق واسع لتسريع تحليل المشكلات وحلها.
تقليل التكاليف التشغيلية

منصة إدارة السجلات الحديثة من Humio سهلة الاستخدام وتتطلب صيانة قليلة جدًا، ما يُتيح لفريقك التركيز على ما هو أكثر أهمية.
العثور على التهديدات بشكل أسرع

تساعد عمليات البحث المباشرة ولوحات المعلومات والتنبيهات في الوقت الفعلي على تقليل زمن الكشف. البحث في أجزاء من الثانية عبر بيانات بحجم بيتابايت يمنح صائدي التهديدات الحرية لإطلاق إبداعهم وفضولهم.
تسجيل كل شيء، والإجابة عن أي شيء في الوقت الفعلي

فئة المؤسسات

التوافر العالي، وتحمُّل الأخطاء، وإدارة المجموعات، وسياق الأحداث، والتحكم في الوصول حسب الدور (RBAC)، ومحرك التعبيرات النمطية (Regex) والمزيد.

 البحث النصي الحر

بحث نصي حر فائق السرعة على أي بيانات دون الحاجة إلى الفهرسة.

 التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

تعيين الأذونات وحقوق الوصول والقراءة من SAML أو LDAP أو Auth0 أو غيرها.

 لوحات معلومات مباشرة وقابلة للمشاركة

عرض مجموعة من الأدوات للمشاركة بين الفِرَق.
