منصة Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud Paks

توفر منصّة Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud Paks منصة حوسبة في الذاكرة متعددة السحابات للبيانات المخزَّنة والمتدفقة على أي حجم أو نطاق. يمكن بناء تطبيقات السحابة الأصلية التي تُنشر في IBM Cloud Pak بمعدل نقل بيانات أعلى وزمن انتقال أقصر باستخدام إطار العمل Hazelcast للوصول عالي السرعة إلى البيانات والحوسبة الموزعة.