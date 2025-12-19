خزِّن البيانات وبثّها على أي نطاق
توفر منصّة Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud Paks منصة حوسبة في الذاكرة متعددة السحابات للبيانات المخزَّنة والمتدفقة على أي حجم أو نطاق. يمكن بناء تطبيقات السحابة الأصلية التي تُنشر في IBM Cloud Pak بمعدل نقل بيانات أعلى وزمن انتقال أقصر باستخدام إطار العمل Hazelcast للوصول عالي السرعة إلى البيانات والحوسبة الموزعة.
معالجة البيانات وتجميعها وتصفيتها وتحليلها لحظة إنشائها
يمكنك توسيع المجموعات أو تقليصها عن طريق إضافة مثيل خادم أو إزالته.
احصل على قدرات استمرارية الأعمال وأمان مدمج.
قلّل وقت التطوير باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الموجهة للكائنات
اكتشف كيف تساعد منصة Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud Paks الفرقَ على تحسين عملها.