احصل على رؤية شاملة لجميع بياناتك الحساسة في السحابة من خلال اكتشاف بيانات الظل، وتحليل تدفق البيانات، وكشف نقاط الضعف في الوضع الأمني.
اكتشف بيانات الظل في بيئة سحابة AWS و GCP و Azure في مؤسستك. تعرف على الثغرات الأمنية في البيانات وضوابط الامتثال والوضع الأمني.
اكتشف البيانات الحساسة التي تتم مشاركتها في تطبيقات Slack أو Google Drive أو Microsoft 365 - OneDrive أو SharePoint أو Confluence أو Jira SaaS. تحليل التدفق المحتمل والفعلي للبيانات.
جرِّب IBM® Guardium DSPM مجانًا لمدة 14 يومًا أو احجز اجتماعًا مجانيًا مع أحد خبراء Guardium للحصول على إجابات عن أسئلتك.