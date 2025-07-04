تحقيق عمليات نقل ملفات عالية التوافر وتعمل باستمرار دون انقطاع.
يساعد IBM Sterling Global Mailbox 6.0 الشركات على تلبية متطلبات عمليات التشغيل عالية التوافر والتكرار، من خلال حل تخزين بيانات قوي وموثوق به متاح عبر مواقع موزعة جغرافيًا، ويدعم الاتصال النشط-النشط لضمان المرونة خلال الانقطاعات واستعادة القدرة التشغيلية في الوقت شبه الفعلي.
متوفر لبرنامج IBM Sterling B2B Integrator وبرنامج IBM Sterling File Gateway، ومصمم للعمل مع IBM Sterling Control Center.
يُتيح التوافر العالي للعمليات من خلال توزيع مراكز البيانات جغرافيًا وتكرار البيانات عبر هذه المراكز في الوقت شبه الفعلي.
استرداد عالي الكفاءة في حال حدوث انقطاع أو كارثة بفضل بنية صندوق بريد متعددة مراكز البيانات ومصممة لهذا الغرض.
خيارات توزيع جغرافي مرنة وقابلة للتكوين لتلبية متطلبات الأداء وخدمة العملاء.
تعمل واجهة المستخدم البديهية على تسهيل إدارة صناديق البريد العالمية وتكرار البيانات واستعادتها لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات وعمليات التشغيل.
يوفر قدرات تساعد على الحفاظ على التوافر العالي وكفاءة الصمود والتعافي من الكوارث، بما في ذلك الاتصالات النشطة-النشطة.
تكرار البيانات في الوقت الفعلي يُلغي الحاجة إلى قواعد بيانات احتياطية أو حلول مخصصة للتعافي من الكوارث.
خيارات توزيع جغرافي مرنة وقابلة للتكوين لتلبية متطلبات الأداء ومستويات خدمة العملاء.
اكتشِف كيف يساعد Global Mailbox على ضمان أداء موثوق به ومستمر دون انقطاع.
تحويل الأموال بكفاءة من خلال نقل ملفات عالي التوافر لدعم حجم معاملات بمليارات الدولارات.
تعرَّف على السمات الأساسية المطلوبة لتحديث نظام نقل الملفات القديم.
قيِّم نضج تبادل البيانات في شركتك لتحديد سُبل تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.