IBM Gentran

مبني على بنية مفتوحة، ويُتيح لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تثبيت العناصر وتكوينها باستخدام الميزات والوظائف الشائعة

تحسين قدرات EDI لديك

يُعَد IBM® Gentran حلًا متعدد الاستخدامات وعالي الأداء مصممًا لدعم تبادل بيانات EDI وأنواع البيانات الأخرى. يتكوَّن من عدة عناصر منطقية: مخزن بيانات، وعملية، ووحدات تحكُّم في الاتصالات، وواجهات المستخدم. يُعَد Gentran منتجًا متخصصًا لتلبية حاجة واحدة فقط - تحويل ملفات ورسائل B2B الواردة والصادرة.
التحكم في العمليات

يوجِّه البيانات إلى المناطق داخل المؤسسة أو خارجها، ويوفر رسائل مجدولة أو قائمة على الأحداث.
أداة الربط والترجمة

يوفر معايير واسعة ويدعم واجهة مستخدم رسومية بديهية لربط البيانات.
الخدمة التنفيذية وخدمة صندوق البريد

يراقب نشاط نظام Gentran بأكمله ويوفر بوابة مركزية لجميع المعلومات التي تتدفق عبر Gentran.

أهم المميزات

دعم تحديات الأعمال المتنوعة من خلال بنية مفتوحة

IBM Gentran: Server مبني على بنية مفتوحة، ويُتيح لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تثبيت العناصر وتكوينها باستخدام الميزات والوظائف الشائعة. مع هذا الحل متعدد الاستخدامات وعالي الأداء لبيئة عميل/خادم Windows، يمكنك تطوير استثمارك تدريجيًا، وإضافة مزيد من القدرات مع تطور متطلباتك.
التحكم في بيئتك من خلال التحكم في العمليات

من الضروري تسليم مستندات العمل؛ ومع ذلك، ليست كل المستندات بحاجة إلى التسليم في الوقت نفسه. ستحتاج إلى تحديد كيفية دعمك أنت وشركائك وشركتك لأنشطة B2B بالنظر إلى البنية التحتية الحالية واعتبارات العمل. يمنحك التحكم في العمليات طريقة للتحكم في وقت المستندات ومكانها وكيفية معالجتها.
تنفيذ تخطيط أسهل وتسريع ترجمة البيانات

توفِّر أداة الربط في IBM Gentran معايير واسعة وتدعم واجهة مستخدم رسومية بديهية لربط البيانات. فهي تعرض مخططات البيانات الخاصة بتطبيقك أو المخططات القياسية جنبًا إلى جنب على شاشتك، وتُتيح للعملاء النقر والإشارة بسهولة لإنشاء علاقات مطابقة بين أي عنصر وآخر - وهذه وظيفة كانت تتطلب وقتًا طويلًا وتدريبًا مكثفًا سابقًا.
إعداد الشركاء التجاريين وصيانتهم يعزز العلاقات

يوفر المرونة في إقامة العلاقات التجارية الجديدة. يمكن أن يؤدي تعزيز علاقات شركائك إلى تمكين شركتك من تبادل مستندات معقدة تعتمد على XML، تشمل الرسوميات أو الصيغ غير الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، بالإضافة إلى قواعد الأعمال المصممة للتكامل الأوسع عبر المؤسسة.
التواصل عالميًا أو محليًا

تساعد هذه الخدمة المرنة العملاء على تبادل البيانات مع شركاء الأعمال على مستوى العالم. باستخدام تقنيات Microsoft القياسية، تتحكَّم خدمة الاتصالات في تدفق البيانات من النظام وإليه، ما يُتيح التواصل عبر مجموعة متنوعة من البروتوكولات.
