IBM FIRST Risk Case Studies

قاعدة بيانات أحداث المخاطر لإدارة المخاطر التشغيلية والمؤسسية بشكل استباقي

شخص يستخدم جهاز كمبيوتر محمول أثناء العمل في غرفة الخادم.

لمحة عامة

تُعَد IBM FIRST Risk Case Studies قاعدة بيانات لدراسات حالات المخاطر الخارجية تُتيح لك تحليل أحداث المخاطر عبر قطاع الخدمات المالية. وتوفِّر لك فهمًا أكثر شمولية للمخاطر من خلال تقديم مجموعة متنوعة من دراسات الحالات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية والقضايا الاستراتيجية والاحتيال وأخطاء العمليات والممارسات السوقية ومخاطر الأعمال. 
أبرز مميزات المنتج
قاعدة بيانات شاملة للمخاطر

تُتيح لك الوصول إلى قاعدة بيانات بحثية تغطي أكثر من 17,000 حدث خسارة مخاطر على مستوى الصناعة.
تفاصيل تحليلية عميقة

تُتيح تخطيطًا استثماريًا أفضل، مع دعم تحديد أكثر فعالية للمخاطر المحتملة.
الوصول إلى الويب بتكلفة فعَّالة

توفِّر وصولًا سهل الاستخدام عبر الويب إلى قاعدة بيانات شاملة لدراسات حالات المخاطر الخارجية يتم تحديثها باستمرار.

السمات الرئيسية

لقطة مقربة لرجل أعمال شاب يشير إلى البيانات المعروضة في الرسم البياني بقلم أثناء عمله في مكتب إبداعي.
القياس

تمنحك رؤًى تنافسية وتُتيح إجراء مقارنة معيارية بين بيانات الخسائر الداخلية الخاصة مقارنةً بالنظراء الآخرين في الصناعة.
رجل أعمال يستخدم الكمبيوتر المحمول ويبتسم للكاميرا.
تحليلات تفصيلية

يتضمن وصفًا تفصيليًا لكل حدث خسارة لتحديد السبب الأساسي وفشل الضوابط والدروس المستفادة واستجابة الإدارة والنتائج المترتبة.
فريق من المطورين الآسيويين والهنود يناقشون الملاحظات وتحليل البيانات باستخدام كمبيوتر مكتبي في مكتب.
تحليلات كمية

تُتيح لك تحليل بيانات المخاطر بشكل كمي (مثل مبالغ الخسائر المسجلة وقت وقوع الحدث). تساعدك على فهم حجم المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسستك.
صورة لفريق عمل إبداعي يتعاون في المكتب، مع التركيز على شاب يستشير زملاءه.
ميزات تصنيف

توفِّر تصنيفًا لانتهاكات الامتثال، ما يمنحك رؤية حول التوجهات والقضايا التنظيمية.
