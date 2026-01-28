يوفر لك حلًا لأخذ أي مجموعة من الملفات وأرشفتها كمستندات في IBM® Content Manager.
تحتاج الشركات إلى إدارة كميات كبيرة من الملفات على خوادم الملفات الخاصة بها، وغالبًا ما تكون بعض هذه الملفات قديمة. يساعد IBM FilesystemImportCM في تخفيف حمل خادم الملفات هذا من خلال تنسيق أرشفة الملفات في IBM® DB2 Content Manager. تُتيح أداة الأرشفة هذه عملية استيراد ملفات سريعة وسلسة.
يمكن الوصول إلى الوثائق المؤرشفة من خلال الملفات المتبقية في نظام الملفات.
تساعد الوظائف القياسية مع الإعدادات المرنة الأعمال على التكيف مع تغيُّر عمليات الأعمال، مع تخصيص الحل لتلبية متطلبات مؤسستك.
يعمل IBM FilesystemImportCM على زيادة كفاءة الأقسام من خلال تخفيف الحمل على خادم الملفات عبر عملية أرشفة ملفات منسقة.
تُتيح أتمتة مهمة الأرشفة اليدوية تقليل تكاليف الموارد من خلال استخدام الموظفين في وظائف الأعمال الحيوية الأخرى.
سيتم حفظ المستندات من نظام الملفات إلى IBM Content Manager، ما يوفر مساحة تخزين إضافية.
يُعَد تخزين الوثائق في IBM Content Manager طريقة آمنة لتخزين البيانات المؤرشفة.
توفير استخراج البيانات الوصفية من خصائص الملفات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء ملحقات اختيارية.
لتسهيل عملية التكوين، يمكن تعديل واجهة المستخدم الرسومية لتناسب احتياجات المستخدمين.
الإصدارات التي تم اختبارها حاليًا: